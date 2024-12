VIDEO: सीरिया में भीड़ ने राष्ट्रपति भवन में घुसकर बशर अल-असद का पर्सनल सामान लूटा

दमिश्क: सीरिया में जैसे ही बशर अल-असद ने अचानक सीरिया छोड़ा, भीड़ ने राष्ट्रपति भवन में घुसकर उनका सामान लूट लिया। रिपोर्टों के अनुसार, सीरियाई तानाशाह बशर अल-असद का 24 साल का शासन समाप्त हो गया, जब वह विमान से देश छोड़कर किसी अज्ञात स्थान पर चले गए, क्योंकि विपक्षी सेना न्यूनतम प्रतिरोध के साथ दमिश्क में प्रवेश कर गई।

दो वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने रॉयटर्स को सूचित किया कि असद, जिन्होंने 24 वर्षों तक देश पर सख्ती से शासन किया, एक विमान में सवार होकर दमिश्क से किसी अज्ञात स्थान पर चले गए। ऑनलाइन स्पेस पर कई वीडियो सामने आए, जिसमें दिखाया गया कि सीरियाई लोग दमिश्क में बशर अल-असद के राष्ट्रपति भवन में खुलेआम घुस रहे थे, जबकि वह वहां से निकलकर किसी अज्ञात स्थान पर चले गए।

एक यूजर ने एक्स पर एक वीडियो साझा किया और कहा कि "नागरिकों ने असद के महल में प्रवेश किया और उसे लूटना शुरू कर दिया।" इस बीच एक अन्य यूजर ने कहा, "सीरियाई लोग असद के "पीपुल्स पैलेस" में घुस गए, उसके निष्कासन के बाद।" राष्ट्रपति भवन ही नहीं बल्कि बशर अल-असद की मूर्ति भी नष्ट कर दी गई है। कई वीडियो में दिखाया गया है कि मूर्ति को नष्ट किया गया और उसे घसीटा गया।

एक्स पर एक यूजर ने कहा, "दमिश्क और पूरे सीरिया में असद की प्रतिमाएं गिराई जा रही हैं।" दूसरे यूजर ने कहा, "सीरिया के लिए यह एक बहुत ही प्रतीकात्मक क्षण है: विद्रोहियों द्वारा नियंत्रण हासिल करने के बाद होम्स में असद की प्रतिमा को गिराया जाना, जिसका उन्हें बहुत कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। होम्स को सीरियाई क्रांति की राजधानी माना जाता है, जो 2011 में शुरू हुई थी और जिसने सबसे क्रूर दमन का सामना किया था।"

