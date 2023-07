वीडियो: भारत के चावल बैन के बाद अमेरिका के स्टोर में मची अफरा-तफरी, लाइन लगाकर राइस खरीदते दिखे ग्राहक

Highlights भारत ने हाल में ही गैर-बासमती चावल के निर्यात पर बैन लगा दिया है। इस बैन से दुनिया के कई देशों पर असर पड़ने वाला है। ऐसे में इस बैन के बाद अमेरिका के एक स्टोर में लोग लाइन लगाकर राइस खरीदते हुए दिखाई दिए है।

वॉशिंगटन डीसी: भारत ने हाल में ही गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है जिससे अन्य देशों पर भी इसका असर पड़ा है। भारत द्वारा लगाए गए बैन से अन्य देशों में भी असर पड़ सकता है जहां ये चावल एक्सपोर्ट होकर जाते थे।

ऐसे में सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ लोगों को अमेरिका में चावल की खरीदारी करते हुए देखा गया है। दावा है कि गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर लगे बैन के बाद लोगों में चावल खरीदने की अफरा तफरी मची है।

वायरल हो रहे इस वीडियो में यह देखने को मिला है कि कथित अमेरिका के किसी स्टोर में लोगों की भीड़ लगी हुई है। वे गैर-बासमती चावल के निर्यात पर लगे बैन के बाद स्टोर में लाइन लगातर चावल की खरीदारी करते हुए देखे गए हैं।

Rice demand and Madness in USA..after India Govt Imposes Ban on Non-Basmati Rice Exports!



People are taking breaks from work and lining up at grocery stores,buying maximum allowed quantities.



Desi stores in US have already increased the price of rice bags..🤔#USA#RiceDemandpic.twitter.com/Wwx5JFAK9B