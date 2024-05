एक यूजर ने अमूल प्रोटीन लस्सी में काला पदार्थ मिलने का दावा किया, बताया सेहत के लिए हानिकारक, सोशल मीडिया पर साझा की तस्वीर

Highlights एक यूजर ने एक पैकेट में काला पदार्थ मिलने की अपनी आपबीती सोशल मीडिया पर साझा की यूजर ने पोस्ट शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, अमूल प्रोटीन लस्सी स्वास्थ्य के लिए खतरा है यूजर ने बताया कि उन्होंने इसकी जानकारी कंपनी को भी दी

नई दिल्ली: एक एक्स यूजर ने अमूल प्रोटीन लस्सी का एक पैकेट ऑर्डर किया, और इस पेय पदार्थ में उसे जो मिला उससे वह भयभीत हो गया। उन्होंने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर पेय की तस्वीरें पोस्ट कीं और एक पैकेट में काला पदार्थ मिलने की अपनी आपबीती साझा की। यूजर ने पोस्ट शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ''अमूल प्रोटीन लस्सी स्वास्थ्य के लिए खतरा है। मेरे भाई को उसमें से कुछ काला पदार्थ निकलता हुआ लगा। टेट्रा पैक को आधा काटने पर हमें छोटे-छोटे फफूंद/कवक की गांठें मिलीं।'' इंद्र ने बताया कि उन्होंने इसकी जानकारी कंपनी को भी दी।

उन्होंने लिखा, "कवक घातक हो सकता है। यह मलेरिया और कैंसर से ज्यादा लोगों को मारता है। टेट्रा पैक के कारण इसके सेवन से पहले किसी भी संदूषण का पता लगाना असंभव हो जाता है। इस तरह के उत्पाद के लिए खराब पैकेजिंग प्रारूप। इस ट्वीट को करने से पहले, मैंने अमूल को सूचित किया था , और उन्होंने मुझे ₹50 का रिफंड देने की पेशकश की।"

उन्होंने ड्रिंक की तस्वीर भी शेयर की। तस्वीर में पैकेट के ऊपर एक काले रंग की चीज दिखाई दे रही है। इस पोस्ट को 11 मई को शेयर किया गया था। पोस्ट किए जाने के बाद से इसे तीन लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और संख्या बढ़ती ही जा रही है। पोस्ट पर करीब 3,000 लाइक्स भी हैं। कई लोगों ने टिप्पणी अनुभाग में जाकर इस पर प्रतिक्रिया दी।

Amul Protein Lassi is a health hazard.



My brother found some black substance coming out of it. On cutting the tetrapack in half, we found small mold/fungi lumps.



In a serious country where the statutory body wasn't corrupt, this would've resulted in a mass recall. https://t.co/HVtzIRJFXvpic.twitter.com/GgRhYD14oJ