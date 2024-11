US Elections 2024: ट्रंप या हैरिस, कौन होगा यूएस का अगला राष्ट्रपति, 8 राज्यों में वोटिंग शुरू

Highlights US Elections 2024: राज्यों में मतदान के घंटे अलग-अलग होंगे US Elections 2024: मतदान शुरू होने के बाद एग्जिट पोल आने शुरू हो जाएंगे US Elections 2024: लेकिन अंतिम परिणाम सभी राज्यों में मतगणना बंद होने के बाद ही आएंगे

वाशिंगटन डीसी: अमेरिका में मंगलवार को आठ राज्यों में मतदान शुरू हो गया है, जिसमें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से है। सीएनएन के अनुसार, कनेक्टिकट, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, न्यू हैम्पशायर और वर्जीनिया सहित आठ राज्यों में मतदान केंद्र अब खुल चुके हैं। इंडियाना और केंटकी में मतदान शुरू हो चुका है, केंद्रीय समय क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों में मतदान शाम 5:30 बजे (IST) शुरू होगा। मेन में भी सभी मतदान केंद्र खुल चुके हैं, लेकिन 500 से कम लोगों वाली कुछ नगरपालिकाओं में मतदान शाम 8:30 बजे (IST) शुरू हो सकता है।

न्यू हैम्पशायर राज्य के डिक्सविले नॉच कस्बे में दशकों पुरानी परंपरा के अनुसार मध्य रात्रि (स्थानीय समय) पर मतदान हुआ। वर्तमान में, हैरिस और ट्रम्प तीन-तीन वोटों के साथ बराबरी पर हैं। अमेरिका में मतदाता अपने सबसे महत्वपूर्ण चुनावों में से एक में मतदान करने जा रहे हैं, जो न केवल अमेरिका की दिशा तय करेगा बल्कि अगले चार वर्षों के लिए वैश्विक भू-राजनीति पर भी प्रभाव डालेगा।

राज्यों में मतदान के घंटे अलग-अलग होंगे, लेकिन अधिकांश स्थानों पर मंगलवार (स्थानीय समय) को सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे के बीच मतदान होगा। हालांकि मतदान शुरू होने के बाद एग्जिट पोल आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन अंतिम परिणाम सभी राज्यों में मतगणना बंद होने के बाद ही आएंगे।

पहला मतदान जॉर्जिया सहित छह राज्यों में लगभग शाम 7 बजे ET (सुबह 5:30 बजे IST) बंद हो जाएगा। अंतिम मतदान हवाई के नीले राज्य और अलास्का के लाल राज्य में रात 12 बजे ET (सुबह 10:30 बजे IST) बंद हो जाएगा। कुल मतदान दोपहर 1 बजे ET (सुबह 11:30 बजे IST) तक बंद हो जाएगा, जिसके बाद मतगणना शुरू होगी। छोटे राज्यों में परिणाम मतदान के तुरंत बाद पेश किए जा सकते हैं; कुछ प्रमुख युद्धक्षेत्र राज्यों में विजेता का अनुमान लगाने में घंटों लग सकते हैं।

कई अन्य पार्टियों की मौजूदगी के बावजूद, अमेरिका में मुकाबला डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टियों के बीच है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस मौजूदा डेमोक्रेट्स की उम्मीदवार हैं और उनका लक्ष्य अमेरिका की पहली महिला बनकर इतिहास रचना है। अगर वह निर्वाचित होती हैं, तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली भारतीय मूल की राष्ट्रपति भी होंगी।

दूसरी ओर, रिपब्लिकन उम्मीदवार पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प हैं, जो 2020 में एक कड़वी विदाई के बाद व्हाइट हाउस में ऐतिहासिक वापसी की उम्मीद कर रहे हैं। विशेष रूप से, अगर ट्रम्प जीतते हैं, तो यह 100 से अधिक वर्षों में पहला उदाहरण होगा जब कोई राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में दो गैर-लगातार कार्यकाल पूरा करेगा। अधिकांश सर्वेक्षणों ने ट्रम्प और हैरिस के बीच बहुत ही करीबी मुकाबले की भविष्यवाणी की है, जिसमें सभी लीड मार्जिन ऑफ एरर के भीतर अनुमानित हैं।

एबीसी न्यूज के 'फाइव थर्टी-ऐठ' प्लेटफॉर्म द्वारा प्रदान किए गए राष्ट्रीय सर्वेक्षणों के अनुसार, हैरिस (48) को डोनाल्ड ट्रम्प (46.9) के खिलाफ 1 प्रतिशत अंकों की मामूली बढ़त है। एनबीसी न्यूज और एमर्सन कॉलेज ने दोनों उम्मीदवारों के बीच राष्ट्रीय स्तर पर 49%-49% की बराबरी का अनुमान लगाया है। इप्सोस ने हैरिस को तीन अंकों की बढ़त (49%-46%) का अनुमान लगाया है, जबकि एटलसइंटेल ने ट्रम्प को दो अंकों की बढ़त (50%-48%) का अनुमान लगाया है।

