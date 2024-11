US Election Result 2024: पेन्सिलवेनिया से डोनाल्ड ट्रंप की जीत, जादुई आंकड़े से 23 वोट दूर?, कमला हैरिस न्यू हैंपशायर में जीतीं

Highlights US Election Result 2024 Live Updates: ‘स्विंग’ राज्य उन्हें कहा जाता है जहां मतदाताओं की राय बदलती रहती है। US Election Result 2024 Live Updates: डोनाल्ड ट्रंप जादुई आंकड़े से 23 वोट दूर हैं? US Election Result 2024 Live Updates: कमला हैरिस न्यू हैंपशायर में जीत गईं हैं।

US Election Result 2024 Live Updates: पेन्सिलवेनिया से डोनाल्ड ट्रंप ने बाजी मार ली हैं। जादुई आंकड़े से 23 वोट दूर हैं?, कमला हैरिस न्यू हैंपशायर में जीत गईं हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को ‘स्विंग’ राज्य जॉर्जिया में जीत हासिल की। ट्रंप की इस जीत के साथ 16 निर्वाचक मंडल वोट रिपब्लिकन पार्टी की झोली में फिर से आ गए। ‘स्विंग’ राज्य उन्हें कहा जाता है जहां मतदाताओं की राय बदलती रहती है। राष्ट्रपति जो बाइडन ने 2020 में जॉर्जिया में बेहद कम अंतर से जीत हासिल की थी।

रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्डट्रम्प और उनके साथी जेडी वेंस के समर्थक और अभियान कार्यकर्ता चुनाव की रात नतीजों का इंतजार करने के लिए इकट्ठा हुए। फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच में पाम बीच काउंटी कन्वेंशन सेंटर से वीडियो ली गई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने हावर्ड विश्वविद्यालय में चुनाव की रात की निगरानी पार्टी का आयोजन किया।

उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने बुधवार को न्यू हैंपशायर में जीत हासिल की, जिससे राज्य से डेमोक्रेटिक पार्टी को चार निर्वाचक मंडल वोट मिलने का दो दशक पुराना सिलसिला जारी रहा। न्यू हैंपशायर ने पिछले आठ राष्ट्रपति चुनावों में से सात में डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन किया है।

हैरिस की जीत ऐसे समय में हुई है जब नौ महीने पहले ‘डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी’ ने राष्ट्रपति पद के लिए ‘प्राइमरी’ चुनाव में न्यू हैंपशायर को प्रमुखता नहीं दी थी। यह तीसरी बार है जब रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप ने न्यू हैंपशायर में पार्टी के ‘प्राइमरी’ चुनाव में जीत हासिल की लेकिन राज्य में आम चुनाव वह हार गई।

हालांकि 1996 के बाद से हर दूसरे राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी जॉर्जिया में जीतती आई है। ट्रंप ने जॉर्जिया में अपनी 2020 की हार को पलटने की कोशिश की थी जिससे एक राजनीतिक और कानूनी संघर्ष शुरू हो गया और राज्य में उनके खिलाफ अभियोग चलाया गया। राज्य में डेमोक्रेटिक पार्टी से दो सीनेटर हैं, लेकिन ट्रंप की जीत ने यह साबित किया है कि जॉर्जिया अब भी रिपब्लिकन पार्टी का गढ़ है।

अमेरिका में कैलिफोर्निया का प्रतिनिधित्व करने वाली डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रतिनिधि नैंसी पेलोसी बुधवार को एक बार फिर इस सीट से प्रतिनिधि सभा के लिए चुनी गईं। वर्ष 1987 में प्रतिनिधि सभा के लिए चुनी गईं पेलोसी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की ‘स्पीकर’ बनने वाली पहली महिला थीं। वह 2003 से प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रतिनिधियों का नेतृत्व कर रही हैं।

उन्होंने राष्ट्रपति जो बाइडन पर 2024 में फिर से चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी वापस लेने का दबाव बनाने के प्रयासों में अहम भूमिका निभाई। पेलोसी एक ऐसे जिले का प्रतिनिधित्व करती हैं जो सैन फ्रांसिस्को के अधिकतर हिस्से को कवर करता है। उन्हें प्रतिनिधि सभा के सबसे प्रभावशाली वक्ताओं में से एक माना जाता है।

Web Title: US Election Result 2024 Live Updates Donald Trump win Pennsylvania 23 votes away from the magic figure?, Kamala Harris wins in New Hampshire see video