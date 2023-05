पीएम मोदी के अगले महीने अमेरिका दौरे से पहले भारत जाएंगे अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन, पेंटागन ने बताया क्या है यात्रा का मकसद

By भाषा | Published: May 26, 2023 09:27 AM

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भारत दौरे पर आएंगे। इस संबंध में जानकारी पेंटागन की ओर से दी गई है।

अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भारत दौरे पर आएंगे (फाइल फोटो)