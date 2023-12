Ukraine War: यूक्रेन पर रूस ने किया बड़ा मिसाइली हमला, 12 की मौत, 70 से अधिक लोग हुए घायल, कई इमारतें तबाह

Highlights जेलेंस्की ने कहा, आज रूस ने अपने शस्त्रागार में मौजूद लगभग हर चीज़ से हम पर हमला किया सेना ने कहा कि यूक्रेन पर 158 मिसाइलें और ड्रोन दागे गए और उनमें से 114 नष्ट हो गए हमले के जरिए रूस ने अधिकांश प्रमुख शहरों में यूक्रेन की हवाई सुरक्षा को कमजोर करने की कोशिश की

Ukraine War: रूस ने शुक्रवार को पूरे यूक्रेन में ड्रोन और मिसाइल हमले किए, जिसमें युद्ध के सबसे बड़े हवाई हमलों में से एक में कम से कम 12 लोग मारे गए और 70 से अधिक घायल हो गए। हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर जेलेंस्की ने कहा, "आज रूस ने अपने शस्त्रागार में मौजूद लगभग हर चीज़ से हम पर प्रहार किया।" सेना ने कहा कि यूक्रेन पर 158 मिसाइलें और ड्रोन दागे गए और उनमें से 114 नष्ट हो गए।

संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मौजूदा समझौतों के तहत हथियारों का अंतिम पैकेज जारी करने के बाद यूक्रेन पश्चिमी सहयोगियों से सैन्य समर्थन बनाए रखने का आग्रह कर रहा है। रूस ने अधिकांश प्रमुख शहरों में यूक्रेन की हवाई सुरक्षा को कमजोर करने की कोशिश की, शहीद हमले वाले ड्रोनों की एक श्रृंखला शुरू की, जिसके बाद विमानों और रूसी-नियंत्रित क्षेत्र से कई प्रकार की मिसाइलें दागी गईं।

अधिकारियों के अनुसार, छह शहरों में क्षतिग्रस्त इमारतों में गोदाम, एक शॉपिंग मॉल और एक प्रसूति अस्पताल शामिल हैं। कीव में, एएफपी संवाददाताओं ने शुक्रवार तड़के कई शक्तिशाली विस्फोटों को सुना।

शहर के उत्तरी पोडिल जिले में, लगभग 3,000 वर्ग मीटर (32,300 वर्ग फीट) के एक गोदाम में आग लग गई। 'द मास्को टाइम्स' की रिपोर्ट के अनुसार, घटनास्थल पर, प्लास्टिक जलने की तेज गंध आ रही थी क्योंकि ऑक्सीजन मास्क पहने हुए अग्निशामक आग पर काबू पा रहे थे और काले धुएं का एक विशाल स्तंभ आकाश में फैल गया। शहर के सैन्य प्रशासन के प्रमुख सेरही पोपको ने कहा, माना जा रहा है कि मलबे में 10 लोग फंसे हुए हैं।

आंतरिक मंत्रालय के अनुसार, राजधानी पर हमलों में दो लोगों की मौत हो गई। पोपको ने कहा कि शहर का लुक्यानिव्स्का मेट्रो स्टेशन, जिसके प्लेटफार्मों को हवाई हमले के आश्रय के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, क्षतिग्रस्त हो गया और इसका प्रवेश द्वार यात्रियों के लिए बंद कर दिया गया। कई अन्य आवासीय और गोदाम इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं।

A maternity ward, educational facilities, a shopping mall, multi-story residential buildings and private homes, a commercial storage, and a parking lot. Kyiv, Lviv, Odesa, Dnipro, Kharkiv, Zaporizhzhia, and other cities.



Today, Russia used nearly every type of weapon in its… pic.twitter.com/q5q8Q98Njr