Twitter Files: 'हंटर बाइडन लैपटॉप स्टोरी' को एलन मस्क ने किया उजागर, बाइडन के बेटे की कारनामों की रिपोर्ट ट्विटर ने क्यों दबा दी थी?

वॉशिंगटनः अमेरिका के स्वतंत्र पत्रकार और लेखक मैट टैबी ने राष्ट्रपति जो बाइडन के बेटे हंटर बाइडेन की लैपटॉप स्टोरी को ट्विटर पर सेंसर किए जाने की कहानी को उजागर किया है। मैट ने 'हंटर बाइडन लैपटॉप स्टोरी' को ट्विटर पर सेंसर किए जाने के फैसले के पीछे के राज को अपने ट्वीट्स की एक शृंखला में सामने लाया है जिस के लिंक को ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने अपने अकाउंट से शेयर किया है।

मैट ने इसे 'द ट्विटर फाइल्स, पार्ट वन' नाम दिया गया है। जिसमें उन्होंने हंटर बाइडन लैपटॉप स्टोरी को ट्विटर ने कैसे और क्यों ब्लॉक किया था, इसके पीछे की सच्चाई बताई है। वहीं एलन मस्क ने बताया है कि इस खुलासे का दूसरा हिस्सा कल लाया जाएगा। मैट ने अपने सिलसिलेवार ट्वीट्स में बताया है कि आपके सामने जो तथ्य लाए गए हैं, हजारों आंतरिक दस्तावेजों के आधार पर पेश किए गए हैं।

मस्क और मैट ने सोशल साइट की आंतरिक 'ट्विटर फाइल्स' जारी करते हुए कहा कि 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के वक्त कंपनी ने टीम बाइडन के आग्रह को मंजूर किया था। टीम बाइडन ने हंटर बाइडन को लेकर 'द न्यू यॉर्क पोस्ट' की मीडिया रिपोर्ट को ट्विटर पर रोकने का आग्रह किया था। मैट ने बताया है कि यह मीडिया रिपोर्ट हंटर बाइडन के लैपटॉप से रिकवर किए गए ईमेल पर आधारित थी।

टैबी के अनुसार, ट्विटर ने न्यूयॉर्क पोस्ट की हंटर बाइडेन लैपटॉप स्टोरी को "दबाने के लिए असाधारण कदम उठाए थे। यही नहीं लिंक हटा दिए गए थे और चेतावनी पोस्ट की गई थी कि यह "असुरक्षित" हो सकता है। उन्होंने डायरेक्ट मैसेज के जरिए इसके प्रसारण को भी अवरुद्ध कर दिया जो अबतक चरम मामलों में होता है। जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी हुआ।

इस स्टोरी को सेंसर किए जाने के पीछे किसका फैसला था?, इसका खुलासा करते हुए पत्रकार मैट ने कहा कि इस सामग्री को सेंसर करने का फैसला ट्विटर के उच्चाधिकारियों ने किया था, हालांकि इसकी जानकारी ट्विटर के तत्कालीन सीईओ जैक डोर्सी को नहीं थी। इसमें कंपनी की पूर्व कानूनी मामलों की प्रमुख विजया गाड्डे ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मालूम हो कि गाड्डे पहले ट्विटर पर कंटेंट के मामले में नजर रखती थीं।

ट्विटर फाइल्स के मुताबिक, साल 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के वक्त बाइडेन की टीम ने ट्विटर से द न्यूयॉर्क पोस्ट की हंडर बाइडेन पर दी गई खबर को रोकने का आग्रह किया था। ट्विटर की टीम ने बाइडेन के बेटे के बारे मे खबरों को दबा दिया था। वहीं द न्यूयॉर्क पोस्ट के खाते को सस्पेंड कर दिया था। न्यूयॉर्क पोस्ट ने इस खबर को उजागर किया था।

17. On October 14, 2020, the New York Post published BIDEN SECRET EMAILS, an expose based on the contents of Hunter Biden’s abandoned laptop: https://t.co/q4zaMw6aVV — Matt Taibbi (@mtaibbi) December 3, 2022

2020 में 'द न्यूयॉर्क पोस्ट ने दावा किया था कि हंटर बाइडन ने अपने पिता और तत्कालीन उपराष्ट्रपति जो बाइडन को एक यूक्रेनी ऊर्जा कंपनी के एक शीर्ष कार्यकारी से एक साल से भी कम समय पूर्व मिलवाया था। उस वक्त बाइडन ने यूक्रेन में सरकारी अधिकारियों पर उस वकील पर गोलीबारी के लिए दबाव डलवाया था, जो कंपनी की जांच कर रहा था। द न्यू यॉर्क पोस्ट के अनुसार ईमेल में कहा गया, "प्रिय हंटर, मुझे डीसी में आमंत्रित करने और अपने पिता से मिलने का अवसर देने और साथ में कुछ समय बिताने के लिए धन्यवाद। यह वास्तव में एक सम्मान और खुशी है।"

18. Twitter took extraordinary steps to suppress the story, removing links and posting warnings that it may be “unsafe.” They even blocked its transmission via direct message, a tool hitherto reserved for extreme cases, e.g. child pornography. — Matt Taibbi (@mtaibbi) December 3, 2022

मैट ने दावा किया है कि ट्विटर के कर्मचारियों में से एक ने स्टोरी को सेंसर करने के निर्णय को 'स्वतंत्र' बताया।

23. The decision was made at the highest levels of the company, but without the knowledge of CEO Jack Dorsey, with former head of legal, policy and trust Vijaya Gadde playing a key role. — Matt Taibbi (@mtaibbi) December 3, 2022

मैट टैबी ने ट्विटर पर तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, "आप नीचे दी गई लंबी बातचीत में भ्रम देख सकते हैं, जिसमें गाड्डे और पूर्व ट्रस्ट और सुरक्षा प्रमुख योएल रोथ शामिल हैं। कॉम्स अधिकारी ट्रेंटन कैनेडी लिखते हैं, "मुझे इसे असुरक्षित के रूप में चिन्हित करने के नीतिगत आधार को समझने में कठिनाई हो रही है।" टैबी ने एक तस्वीर भी शेयर की है जिसमें न्यूयॉर्क पोस्ट के हंटर बाइडेन लैपटॉप आर्टिकल को "विशेषाधिकार प्राप्त और गोपनीय" बताया गया है।

मैट ने बताया है कि हंटर बाइडन स्टोरी को शेयर करने के बाद व्हाइट हाउस की प्रवक्ता केली मैकनेनी के ट्विटर खाते को लॉक कर दिया गया था। इसके बाद ट्रम्प अभियान के कर्मचारी माइक हैन का एक उग्र पत्र मिला था जिसमें कहा गया थाः "कम से कम अगले 20 दिनों की देखभाल करने का नाटक करें।"

