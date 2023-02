Turkey Earthquake: तुर्किये और सीरिया में भारी तबाही, मरने वालों की कुल संख्या 1300, हजारों घायल, मलबे में फंसे लोगों की तलाश तेज, देखें वीडियो

Highlights भोजन से लेकर चिकित्सकीय आपूर्ति तक हर चीज के लिए तुर्किये पर निर्भर है। सभी राहत सामग्री तुर्किये के रास्ते ही इदलिब पहुंचती है। ‘सीरियन सिविल डिफेंस’ ने लोगों से इमारतों से बाहर खुले स्थान पर रहने को कहा है।

Turkey Earthquake: दक्षिण पूर्वी तुर्किये और दक्षिणी सीरिया में सोमवार को आए 7.8 की तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने तबाही मचा दी है। तुर्किये के राष्ट्रपति ने भूकंप से मरने वालों की संख्या 912 बताई है। तुर्किये, सीरिया में मरने वालों की कुल संख्या 1,300 से अधिक हुई है।

❗🇹🇷 The Gaziantep Castle, which was built more than 2,200 years ago, collapsed during the earthquake.#Turkey#TurkeyEarthquake#earthquake#BreakingNews#deprem#Syriapic.twitter.com/PtCVgCqA3Y