Turkey Earthquake: तुर्की में 24 घंटे में तीसरी बार आया भूकंप, रिक्टर पैमाने पर मापी गई 6.0 तीव्रता

Turkey Earthquake: तुर्की में सोमवार को एकबार फिर भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। यह 24 घंटे के भीतर यूरेशियाई देश में तीसरा भूकंप का झटका है। ताजा भूकंप के झटके को लेकर यूएसजीएस ने कहा कि 6.0 तीव्रता का एक और भूकंप केंद्रीय तुर्की पर आया है। 24 घंटे से भी कम समय में दो शक्तिशाली भूकंपों के बाद तुर्की में यह तीसरा भूकंप है। इससे पहले दक्षिण पूर्वी तुर्की और दक्षिणी सीरिया में सोमवार को आए 7.8 की तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 1500 से अधिक लोगों की मौत हो गई। भूकंप से सैकड़ों इमारतों को नुकसान पहुंचा है। हताहतों की संख्या बढ़ने की आशंका है क्योंकि बचावकर्मी अब भी प्रभावित इलाकों में मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटे हैं।

#TurkeyEarthquake | Another earthquake of magnitude 6.0 strikes central Turkey, says USGS



This is the Third earthquake in #Turkey after two powerful earthquakes in less than 24 hours. pic.twitter.com/YZyEiB4qC3