Texas-Oklahoma-Arkansas Tornadoes: दो बच्चों सहित 18 लोगों की मौत, 100 मकान तबाह और बढ़ते तापमान के बीच हजारों लोग बिजली के बिना रहने को मजबूर, देखें भयावह वीडियो

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 27, 2024 10:47 AM

Next

Texas-Oklahoma-Arkansas Tornadoes: मृतकों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि लापता लोगों को ढूंढने के लिए खोज व बचाव अभियान अब भी जारी है।

photo-ani