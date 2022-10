सूडानः आदिवासियों के बीच जातीय संघर्ष, दो दिन में 200 लोगों की मौत, जुलाई से अक्टूबर के बीच 65,000 लोग विस्थापित

Highlights हौसा लोगों और प्रतिद्वंद्वी समूहों के सदस्यों के बीच भूमि को लेकर विवाद हुआ था। हिंसा से क्षेत्र में कम से कम 1,200 लोग विस्थापित हुए हैं। प्रांतीय गवर्नर को शुक्रवार को आपातकाल की स्थिति घोषित करनी पड़ी।

काहिराः सूडान के दक्षिणी प्रांत ब्लू नाइल में आदिवासियों के बीच झड़प में पिछले दो दिन में 200 लोग मारे जा चुके हैं। अधिकारियों के मुताबिक, संघर्ष बुधवार को शुरू हुआ था। ब्लू नाइल इथियोपिया और दक्षिण सूडान की सीमा के पास है। हौसा लोगों और प्रतिद्वंद्वी समूहों के सदस्यों के बीच भूमि को लेकर विवाद हुआ था।

‘द एसोसिएटेड प्रेस’ को बताया कि इसमें बीते दो दिन में कम से कम 200 लोग मारे जा चुके हैं। मानवीय मामलों में समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (ओसीएचए) ने बताया कि ब्लू नाइल में जुलाई में हिंसक झड़पें हुई थीं, जिनमें अक्टूबर की शुरुआत तक 149 लोगों की जान जा चुकी थी।

At least 200 people were killed in two days of ethnic clashes in Sudan's southern Blue Nile state, official media said Saturday, up from an earlier toll of 150. Clashes broke out last week between members of the Hausa people and rival groups.

