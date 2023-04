सूडान संकट: भारतीयों को सूडान से निकालना अब होगा आसान, युद्ध लड़ रही सेनाओं ने 72 घंटों के लिए युद्धविराम का किया ऐलान

Highlights सूडान में युद्ध के कारण स्थिति बहुत खराब हो गई है इस बीच युद्ध लड़ रही सेनाओं ने युद्धविराम का किया ऐलान करीब 72 घंटों के लिए युद्धविराम का हुआ ऐलान

खार्तूम: संकटग्रस्त सूडान में युद्ध कर रही दोनों सेनाओं ने अमेरिका और सऊदी अरब द्वारा मध्यस्थता किए जाने के बाद 72 घंटों के लिए युद्धविराम पर सहमति बना ली है।

सेना के युद्धविराम के फैसले के बाद भारत और अन्य देशों को अपने नागरिकों को निकालने में आसानी हो रही है। इस बीच अमेरिकी विदेशी मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ट्वीट के जरिए जानकारी साझा की है।

Following intense negotiations, the SAF and RSF have agreed to implement and uphold a 72-hour nationwide ceasefire starting midnight, April 24. We welcome their commitment to work with partners and stakeholders for permanent cessation of hostilities and humanitarian arrangements.