वीडियो: सिडनी के मॉल में हुई चाकूबाजी, पांच लोगों की मौत, हमलावर भी मारा गया, खौफनाक वीडियो आया सामने

Highlights सिडनी के एक शॉपिंग सेंटर में शनिवार को एक भयानक हमला हुआ क व्यक्ति ने दौड़-दौड़ कर लोगों पर चाकू से हमले किए कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि एक छोटे बच्चे सहित कई अन्य घायल हो गए

नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के एक शॉपिंग सेंटर में शनिवार को एक भयानक हमला हुआ। एक व्यक्ति ने दौड़-दौड़ कर लोगों पर चाकू से हमले किए जिसके परिणामस्वरूप कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि एक छोटे बच्चे सहित कई अन्य घायल हो गए।

सहायक पुलिस आयुक्त एंथनी कुक ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि मॉल में तब भगदड़ मच गई जब एक अकेले हमलावर ने मॉल में दुकानदारों पर अंधाधुंध चाकू से वार करना शुरू कर दिया। इसमें नौ लोगों को निशाना बनाया गया और फिर एक पुलिस निरीक्षक से भिड़ने पर उसे गोली मार दी गई, जिससे उसकी मौत हो गई।

एंथनी कुक ने बताया कि दुखद रूप से, पांच पीड़ितों की चोटों के कारण मौत हो गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अधिकारियों ने तेजी से क्षेत्र से सैकड़ों लोगों को निकाला। घटना के चश्मदीदों ने हंगामे के बीच गोलियों की आवाज सुनने का जिक्र किया।

ऑस्ट्रेलियाई प्रधान मंत्री एंथनी अल्बानीज़ ने छुरा घोंपने के हमले के परिणामस्वरूप "कई लोगों के हताहत होने" को स्वीकार करते हुए संवेदना व्यक्त की। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा, "दुखद रूप से, कई लोगों के हताहत होने की सूचना मिली है और सभी ऑस्ट्रेलियाई लोगों की पहली संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके प्रियजनों के साथ हैं।"

इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखा जा सकता है कि कैसे हमलावर मॉल में चाकू लेकर दौड़ रहा है और लोगों पर हमले कर रहा है।

