South Korea Plane Crash: लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हुआ विमान, 181 यात्री सवार; 28 की मौत

South Korea Plane Crash:दक्षिण कोरिया की योनहाप समाचार एजेंसी ने रविवार सुबह यह खबर दी कि एक कोरियाई विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। 175 यात्रियों और छह फ्लाइट अटेंडेंट को लेकर जा रहा जेजू एयर का विमान रनवे से उतरकर दक्षिण कोरिया के मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की दीवार से टकरा गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि दुर्घटना में कम से कम 28 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। यह विमान थाईलैंड से दक्षिण कोरिया के मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लौट रहा था।

योनहाप के अनुसार, ऐसा माना जा रहा है कि दुर्घटना "पक्षी के संपर्क में आने के कारण हुई, जिसके कारण लैंडिंग गियर में खराबी आ गई" क्योंकि विमान दक्षिण-पश्चिमी दक्षिण कोरिया के हवाई अड्डे पर उतरने की कोशिश कर रहा था।

शुरुआती खबर के मुताबिक, हादसे में 28 लोगों की जान चली गई जबकि यह आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है।

A plane with 181 people on board has crashed in South Korea.



The first footage from the site of the Jeju Air Flight 2216 crash in South Korea shows 181 people on board, with 23 fatalities reported so far.