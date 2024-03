Khyber Pakhtunkhwa province: छह चीनी नागरिकों की मौत, पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आत्मघाती हमला

Highlights स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू कर दिया और जांच तेज कर दी है। शीर्ष पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमले में 6 चीनी नागरिक मारे गए। काफिले में मौजूद बाकी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया।

Khyber Pakhtunkhwa province: पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आत्मघाती हमले में छह चीनी नागरिकों की मौत हो गई। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमलावर ने काफिले पर विस्फोट किया। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू कर दिया और जांच तेज कर दी है। क्षेत्रीय पुलिस प्रमुख के हवाले से बताया कि हमला तब हुआ, जब कथित आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से भरे वाहन से चीनी इंजीनियरों के काफिले में टक्कर मार दी, जो इस्लामाबाद से दासू में अपने शिविर की ओर जा रहे थे।

Six Chinese nationals killed in suicide attack in Pakistan's restive Khyber Pakhtunkhwa province: officials