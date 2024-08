शेख हसीना ने छोड़ा बांग्लादेश, भारतीय रेलवे ने कोलकाता-ढाका ट्रेन को रोकने का दिया आदेश

Highlights पीएम शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया है इस बीच भारतीय रेलवे ने कोलकाता-ढाका रेल सेवा रोक दी लेकिन, दूसरी तरफ बांग्लादेश में सेना ने अपना पूरा कंट्रोल ले लिया

नई दिल्ली:बांग्लादेश प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद भारत सरकार पूरी तरह से अलर्ट पर है। इस बीच भारतीय रेलवे की ओर से आदेश जारी कर कह दिया कि कोलकाता-ढाका तक चलने वाली मैत्री एक्सप्रेस को 19 जुलाई से 6 अगस्त तक रोक दिया गया है। इस बीच नई सरकार के गठन की खबर सामने आ रही है, हालांकि सारा कंट्रोल सेना के हाथों में ही होगा।

सूत्रों की मानें तो नेतृत्व डॉ. सलीमुल्लाह खान और डॉ. आसिफ नजरूल के नेतृत्व में नई सरकार चलने जा रही है। इस अंतरिम सरकार का हिस्सा न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) मोहम्मद अब्दुल वहाब मिया, जनरल (सेवानिवृत्त) इकबाल करीम भुइयां, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) सैयद इफ्तिखार उद्दीन, डॉ. देबप्रिया भट्टाचार्य, मतिउर रहमान चौधरी, बिग्रेडियर जनरल (सेवानिवृत्त) एम सखावत हुसैन, डॉ. हुसैन जिल्लुर रहमान, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एम ए मतिन होंगे।

गौरतलब है कि इस साल बांग्लादेश में आम चुनाव संपन्न हुए थे, जिसमें शेख हसीना की पार्टी को कुल 224 सीट, मुख्य विपक्षी पार्ची को 11 और निर्दलीय उम्मीदवारों को 62 सीटें मिली थी। लेकिन, प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने चीन का दौरा किया था, इस दौरान उनकी मुलाकात चीनी राष्ट्रपति से नहीं हो पाई थी। ऐसे में जो देश के हालात बने हैं, उसमें कहीं न कहीं इसके पीछे चीन का हाथ माना जा रहा है। लोकमत इसकी पुष्टि नहीं करता है क्योंकि मीडिया में आई खबरों के अनुसार चल रही है।

Indian Railways had cancelled all train services including Kolkata-Dhaka-Kolkata Maitri Express train to Bangladesh from 19th July till 6th August: Indian Railways — ANI (@ANI) August 5, 2024

protestors are lying on the bed of former prime minister of Bangladesh and swimming in the lake of Gonobhobon ( residence of prime minister). Meanwhile poor people are seen looting fish, chicken and other things from Gonobhobon.



5 August, 2024https://twitter.com/hashtag/banglaspring?src=hash&ref_src=twsrc%5Et…">#banglaspringhttps://twitter.com/hashtag/BangladeshProtests?src=hash&ref_src=tws…">#BangladeshProtestshttps://t.co/1Tn0R0L9Dh">pic.twitter.com/1Tn0R0L9Dh — yuta yuta (@oishee_jg) https://twitter.com/oishee_jg/status/1820413427464175906?ref_src=twsrc%…">August 5, 2024

बांग्लादेश में प्रधानमंत्री का घर https://t.co/pYH1z1bYjT">pic.twitter.com/pYH1z1bYjT — Ranvijay Singh (@ranvijaylive) https://twitter.com/ranvijaylive/status/1820401347574849836?ref_src=tws…">August 5, 2024

प्रधानमंत्री के घर में नौका विहार



📍बांग्लादेश https://t.co/FeznoRnfWy">pic.twitter.com/FeznoRnfWy — Ranvijay Singh (@ranvijaylive) https://twitter.com/ranvijaylive/status/1820404095770857858?ref_src=tws…">August 5, 2024

Bangladesh’s army chief General Waker-Uz-Zaman has addressed the nation, confirming that PM Sheikh Hasina has resigned and that an interim government will run the country. https://t.co/XQ0b0HMY4k">pic.twitter.com/XQ0b0HMY4k — Al Jazeera English (@AJEnglish) https://twitter.com/AJEnglish/status/1820404010454487289?ref_src=twsrc%…">August 5, 2024

Seeing this video, riot-proof statues’ demand to rise 😭



https://t.co/LL7YTiKew3">pic.twitter.com/LL7YTiKew3 — Shekhar Dutt (@DuttShekhar) https://twitter.com/DuttShekhar/status/1820411631051944004?ref_src=twsr…">August 5, 2024

Protesters steal sarees, utensils from Sheikh Hasina’s home in Dhakahttps://t.co/nhS2ep1gMD">pic.twitter.com/nhS2ep1gMD — Akshita Nandagopal (@Akshita_N) https://twitter.com/Akshita_N/status/1820410044313108709?ref_src=twsrc%…">August 5, 2024

Scenes inside Prime Minister's Residence (Ganabhaban):



- Protesters are looting

- Eating & drinking

- Laying at Sheikh Hasina's bedroom

- Swimming at PM office https://t.co/k19AXECSpR">pic.twitter.com/k19AXECSpR — BALA (@erbmjha) https://twitter.com/erbmjha/status/1820410291726733770?ref_src=twsrc%5E…">August 5, 2024

Latest reports from Bangladesh indicate that Prime Minister Sheikh Hasina has left Dhaka for an undisclosed location after unprecedented nationwide violence in the country. Some suggest she could come to New Delhi as well. Developing story. (Videos and Photo viral on BD Media) https://t.co/Kk5ODQZENk">pic.twitter.com/Kk5ODQZENk — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) https://twitter.com/AdityaRajKaul/status/1820387381121347673?ref_src=tw…">August 5, 2024

Web Title: Sheikh hasina leave Bangladesh Indian Railway order cancel Kolkata Dhaka Maitree train