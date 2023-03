भारतीय उच्चायुक्त के बाहर हमले के बाद कड़ी सुरक्षा, लंदन में सुरक्षा की समीक्षा करेगा ब्रिटेन

Highlights भारतीय उच्चायोग के बाहर खालिस्तानियों के प्रदर्शन पर ब्रिटेन ने दी प्रतिक्रिया भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों को सुरक्षा देने का दिया आश्वसन

लंदन में भारतीय उच्चायुक्त के बाहर हुए हमले पर ब्रिटेन के विदेश सचिव जेम्स क्लेवरली ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा,"उनका देश भारतीय उच्चायुक्त की सुरक्षा की समीक्षा करेगा।

उन्होंने कहा कि हम भारतीय उच्चायोग में सुरक्षा की समीक्षा करने के लिए मेट्रोपॉलिटन पुलिस के साथ काम कर रहे हैं। इसके साथ ही कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक बदलाव भी करेंगे।

ब्रिटेन की ओर से ये बयान उस वक्त आया है जब अभी बुधवार को ही खालिस्तानी समूहों द्वारा लंदन के वेस्टमिंटर में इंडिया हाउस के बाहर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया।

