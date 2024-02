Russian leader Alexei Navalny News: राष्ट्रपति पुतिन के विरोधी नेता एलेक्सी नवलनी की मौत!, जेल में बंद थे विपक्षी नेता

Highlights नवलनी की मौत की उनकी टीम ने तत्काल कोई पुष्टि नहीं की है। नवलनी की मदद के लिए एक एंबुलेंस पहुंची, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई।

Russian leader Alexei Navalny News: रूस की जेल एजेंसी ने कहा कि जेल में बंद विपक्षी नेता एलेक्सी नवलनी की मौत हो गई है। वह 47 वर्ष के थे। नवलनी को सरकार में भ्रष्टाचार और रूसी शासन प्रतिष्ठान क्रेमलिन के खिलाफ व्यापक प्रदर्शनों के लिए जाना जाता था। संघीय जेल सेवा ने एक बयान में कहा कि शुक्रवार को टहलने के बाद नवलनी को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत महसूस हुई और वह बेहोश हो गए। इसने कहा कि नवलनी की मदद के लिए एक एंबुलेंस पहुंची, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेसकोव ने कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को नवलनी की मौत की सूचना दे दी गई है और जेल सेवा मानक प्रक्रियाओं के अनुरूप जांच की जा रही है। नवलनी की प्रवक्ता किरा यर्मिश ने ‘एक्स’ पर कहा कि उनकी टीम को अब तक उनकी मौत की कोई पुष्ट जानकारी नहीं है, और उनके वकील उस शहर में जा रहे हैं जहां उन्हें रखा गया था। नवलनी चरमपंथ के आरोप में 19 साल की सजा काट रहे थे।

Jailed Russian opposition leader Alexei Navalny is dead, reports Reuters citing the prison service of the Yamalo-Nenets region where he had been serving his sentence.