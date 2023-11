अमेरिकी रिपोर्टर की सजा को रूसी कोर्ट ने बढ़ाया, जासूसी मामले में पुलिस ने किया था गिरफ्तार

Highlights अमेरिकी रिपोर्ट की सजा में बढ़ी, रूसी कोर्ट का आदेश अब उन्हें जनवरी 2024 तक जेल में रहना होगा पिछले साल रूसी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था

नई दिल्ली: जासूसी करने के मामले में रूस में गिरफ्तार अमेरिकी रिपोर्टर इवान गर्शकोविच की सजा बढ़ा दी है। यह आदेश रूस कोर्ट ने मंगलवार को दिया। उन्हें पिछले साल जासूसी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने गर्शकोविच पर कहा कि उनके जांच का जो समय है, उसे अगले दो महीने यानी 30 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है।

मॉस्को में 32 वर्षीय वाल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर हैं और उन पर लगे आरोपों को अमेरिकी सरकार ने पूरी तरह से खारिज किया है। सुनवाई के दौरान दरवाजे बंद थे, किसी भी मीडिया को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। एएफएपी के रिपोर्टर कोर्ट के बाहर इस सुनवाई में दिए फैसले का इंतजार कर रहे थे।

बताया जा रहा है कि अमेरिकी रिपोर्टर की हिरासत का समय बढ़ना सुनिश्चित था, क्योंकि रूस में जो भी गंभीर मामले में गिरफ्तार होता है, उन्हें शायद ही रूस कभी रिहा करता है।

इवान गर्शकोविच मार्च के आखिर मे रिपोर्टिंग ट्रिप पर रूस के शहरी क्षेत्र येकातेरिनबर्ग पहुंचे थे, वो ऐसे पहले पश्चिमी देश के पहले रिपोर्टर हैं, जिन्हें रूस ने गिरफ्तार किया है। उसे मॉस्को की कुख्यात लेफोर्टोवो जेल में रखा गया है।

कोर्ट के जरिए जारी एक वीडियो में गेर्शकोविच को मंगलवार की सुनवाई के दौरान उस जेल में कैद दिखाया गया। इस दौरान रिपोर्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट से मुखातिब हुआ था। यह खबरी एनडीटीवी वेबसाइट समाचार के मुताबिक है।

A Moscow court has again extended pre-trial detention for WSJ reporter Evan Gershkovich, for another 2 months (no surprises there). (source: https://t.co/xp0TVbgQrG) pic.twitter.com/ryxGnnzQs4