PM Narendra Modi Interview: अगर भाजपा सत्ता में आई तो संविधान बदल देगी!, विपक्षी दल लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है, ऐसा क्यों?

Highlights इसलिए कोई भी कांग्रेस या इंडी गठबंधन के इस प्रचार पर भराेसा करने को तैयार नहीं है. यह योजना इसलिए बनाई गई है ताकि देश में कोई भी गरीब भूखा न रहे. गरीबी का अनुभव किया है और जो गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं.

PM Narendra Modi Interview: लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तीन चरण का मतदान खत्म हो गया है। चौथे चरण के लिए कल वोट डाले जाएंगे। देश में 7 चरण में चुनाव हो रहा है और मतगणना 4 जून को है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी ने लोकमत ग्रुप को खास इंटरव्यू दिया। लोकमत समूह के सह-प्रबंध निदेशक और संपादकीय निदेशक ऋषि दर्डा, समूह संपादक विजय बाविस्कर, मुंबई संस्करण के संपादक अतुल कुलकर्णी और लोकमत के वीडियो संपादक आशीष जाधव ने प्रधानमंत्री से कई मुद्दों पर बात की। साक्षात्कार पीएम आवास पर आयोजित किया गया...

एक बात ध्यान रखें कि मोदी आज जो भी हैं सिर्फ और सिर्फ बाबासाहब के संविधान की वजह से हैं. ऐसा सशक्त और सक्षमकारक संविधान व लाेकतंत्र के सिवाय मेरे जैसा सामान्य कार्यकर्ता प्रधानमंत्री पद तक पहुंच ही नहीं सकता. यह सब अपने संविधान की उपलब्धि है. इसलिए यदि आप इसे तर्क के चश्मे से देखें, तो संविधान और लोकतंत्र की पवित्रता की रक्षा करना मेरे अपने हित में है, जो मैं ईमानदारी से कर रहा हूं. क्या आपने सोचा है कि हमारे संविधान और लोकतंत्र का उल्लंघन किसके कार्यकाल में ज्यादा हुआ? ये सारे पाप कांग्रेस के कार्यकाल में ही ज्यादा पैमाने पर हुए हैं. बिना किसी रोक-टोक के राज्य सरकारों को बर्खास्त करने का सबसे ज्यादा काम कांग्रेस ने ही किया है. कांग्रेस के इतिहास में ऐसी घटनाओं को विफल करने के 100 उदाहरण मिल जाएंगे. कांग्रेस का इतिहास लोग भूले नहीं हैं. इसलिए कोई भी कांग्रेस या इंडी गठबंधन के इस प्रचार पर भराेसा करने को तैयार नहीं है.

Super day at work interviewing PM @NarendraModi ji in Delhi for the 2nd time, with my brilliant @Lokmat editors—Vijay Baviskar, Atul Kulkarni & Ashish Jadhao! Discussed pivotal policies, evolving politics, newsmakers, his post-election agenda...Enlightening! #NarendraModi#BJP… pic.twitter.com/MnToOCw9zG