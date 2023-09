रिपब्लिकन उम्मीदवार विवेक रामास्वामी ने कहा, "चीन से निर्भरता को कम करके भारत को देनी चाहिए प्राथमिकता"

Highlights रामास्वामी ने कहा कि भारत से व्यापारिक संबंध प्रगाढ़ करने की जरुरत है। रामास्वामी ने अपनी डिबेट की शुरुआत चीन की आलोचना के साथ की। रिपबल्किकन उम्मीदवार ने कहा कि बीजिंग जितना ज्यादा ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करता है

ओहियो: भारतीय उद्यमी और रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार विवके रामास्वामी ने अपनी पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट में अमेरिका-चीन की साझेदारी कम करने और भारत के साथ आर्थिक स्तर पर रिश्तों को मजबूत करने की बात कही।

रामास्वामी ने कहा कि इजरायल, भारत, ब्राजील और चिली के साथ व्यापारिक संबंध प्रगाढ़ करने की जरुरत है। इसका सीधा सा असर चीन को होगा और उससे वित्तीय संबंध में चीन से कमी भी आएगी। रिपबल्किन उम्मीदवार रामास्वामी ने आगे कहा कि अब दवा उत्पादकता में आयात की जो निर्भरता चीन से है, उसे भी कई मायनों में कम करने की जरुरत है।

उन्होंने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते कम करके ब्राजील और चिली से दुर्लभ खनिज आयात कर सकता है, जिससे सेमी कंडक्टर बनाने की जरुरतों को पूरा किया जा सकता है।

रामास्वामी ने अपनी डिबेट की शुरुआत चीन की आलोचना के साथ की और कहा कि 2001 में विश्व व्यापार संगठन में चीन को शामिल करना एक बड़ी गलती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका बर्गर और बेहतरीन खाद्य उत्पाद का निर्यात करने में भी नाकाम रहा है, जिसका फायदा चीन को मिला।

