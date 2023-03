शहबाज शरीफ ने RSS का जिक्र करते हुए इमरान खान को फासीवादी और उग्रवादी बताया, इमरान ने किया पलटवार

Highlights कानून के शासन में विश्वास करता हूं- इमरान खान इमरान खान फासीवादी और उग्रवादी रवैया दिखा रहे हैं - शहबाज शरीफ उन्होंने आरएसएस की किताब से बहुत सीख ली है - शहबाज शरीफ

नई दिल्ली: तोशखाना मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिशों में जुटी पाकिस्तान सरकार अब तक उन्हें हिरासत में लेने में कामयाब नहीं हो पाई है। इमरान खान के साथ लागातार उनके समर्थकों की भारी भीड़ होने के चलते कई बार पुलिस को पीछे हटना पड़ा है। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इमरान को फासीवादी और उग्रवादी कहते हुए आरएसएस का जिक्र किया है।

शहबाज शरीफ ने इमरान पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट में कहा, "अगर किसी को शक था तो पिछले कुछ दिनों की इमरान नियाजी की हरकतों ने उनकी फासीवादी और उग्रवादी प्रवृत्तियों को उजागर कर दिया है। लोगों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करने से लेकर पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकने, न्यायपालिका को डराने के लिए जत्थों का नेतृत्व करने तक, उन्होंने आरएसएस की किताब से बहुत सीख ली है।"

If anyone had any doubt, Imran Niazi's antics of the last few days have laid bare his fascist & militant tendencies. From using people as human shields to throwing petrol bombs at police to leading 'jathas' to intimidate judiciary, he has taken a leaf out of the RSS book.