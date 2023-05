Imran Khan Arrest: पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में हो रहा है विरोध प्रदर्शन, हाथों में बैनर और नारे लगाते हुए सड़कों पर उतरे समर्थक

Highlights इमरान खान की गिरफ्तारी पर कई देशों में इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पूर्व पीएम के समर्थकों को हाथ में बैनर लिए हुए नारे लगाते हुए देखा गया है। ऐसे में पीटीआई ने पार्टी के नेताओं को आज सुबह 8 बजे इस्लामाबाद न्यायिक परिसर में जमा होने को कहा है।

लाहौर: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद देश और विदेश में इसका विरोध हो रहा है। पूरी दुनिया में जहां-जहां भी इमरान खान के समर्थक है वे सड़को पर निकल कर इसका विरोध कर रहे है। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें अमेरिका के न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में कुछ लोगों को जमा होते देखा गया है। ये लोग पीटीआई नेता के समर्थन में यहां जमा हुए है।

यही नहीं सोशल मीडिया पर कई और क्लिप वायरल हो रहे है जिसमें यह देखने को मिला है कि खान के समर्थन में पूरी दुनिया से लोग इसके विरोध-प्रदर्शन में शामिल हो रहे है। यही नहीं इमरान खान की गिरफ्तारी और आगे की प्रक्रिया के लिए पीटीआई ने पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को बुधवार सुबह 8 बजे इस्लामाबाद न्यायिक परिसर में इकट्ठा होने का निर्देश दिया है।

Pakistani-Americans protested in Times Square, New York, calling for the immediate release of former Prime Minister Imran Khan.#ReleaseImranKhan#PTIUSAProtestpic.twitter.com/3mFrm0sCDv