Video:अटलांटा में इजरायली वाणिज्य दूतावास के बाहर फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारी ने खुद को किया आग के हवाले

अटलांटा (यूएस): अटलांटा में इजरायली वाणिज्य दूतावास के बाहर फिलिस्तीनी झंडे के साथ एक प्रदर्शनकारी ने खुद को आग लगा ली। टाइम्स ऑफ इजराइल ने स्थानीय पुलिस के हवाले से यह खबर दी है। घटनास्थल पर एक सुरक्षा गार्ड द्वारा हस्तक्षेप किए जाने के बाद प्रदर्शनकारी की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने कहा कि प्रदर्शनकारी को बचाने की कोशिश में गार्ड भी झुलस गया और उसकी हालत अनिश्चित बनी हुई है।

अटलांटा पुलिस प्रमुख डारिन शिएरबाम ने एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा, "हमारा मानना है कि यह अत्यधिक राजनीतिक विरोध का कृत्य था।" शियरबाम ने कहा, प्रदर्शनकारी उस इमारत में पहुंची जहां इजरायली वाणिज्य दूतावास और कई अन्य व्यवसाय स्थित हैं और खुद पर गैसोलीन डालने के बाद उसने आत्मदाह करने का प्रयास किया।

उन्होंने कहा, "हमारा मानना है कि यह इमारत सुरक्षित है और हमें यहां कोई खतरा नहीं दिखता है।" द टाइम्स ऑफ इज़राइल की रिपोर्ट के अनुसार, एफबीआई के अटलांटा कार्यालय ने कहा कि वह इस मामले पर स्थानीय कानून प्रवर्तन के साथ समन्वय कर रहा है।

A protestor wrapped in a Palestinian flag set themselves on fire with gasoline outside the Israeli consulate in Atlanta, GA, today.



A security guard attempted to stop the person but was unsuccessful. This is an extreme act of political protest, and it’s only getting worse. pic.twitter.com/4vfqJjPmRv