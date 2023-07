यूएई में पीएम मोदी के सम्मान में आयोजित भोज में पूरी तरह से शाकाहारी व्यंजन परोसे गए, देखिए लिस्ट

Highlights संयुक्त अरब अमीरात में पीएम मोदी के सम्मान में भोज का आयोजन हुआ भोज में पूरी तरह से शाकाहारी व्यंजन परोसे गये फूलगोभी और गाजर तंदूरी के साथ काली दाल और परोसी गई

नई दिल्ली: संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान द्वारा शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में आयोजित भोज में पूरी तरह से शाकाहारी व्यंजन परोसे गये। यहां स्थित राष्ट्रपति महल कस्र-अल-वतन में आयोजित भोज की शुरुआत हरीस (गेहूं) और खजूर के सलाद से हुई, जिसे स्थानीय सब्जियों के साथ परोसा गया था और उसके बाद मसाला सॉस में ‘ग्रिल्ड (भुनी हुई)’ सब्जियां परोसी गईं।

गणमान्य व्यक्तियों को फूलगोभी और गाजर तंदूरी के साथ काली दाल और स्थानीय गेहूं परोसी गई। साथ ही स्थानीय मौसमी फल भी परोसे गए। भोज के व्यंजन सूची पर लिखा गया था, ‘‘सभी भोजन शाकाहारी हैं और वनस्पति तेल से तैयार किए गए हैं और इसमें कोई डेयरी या अंडा उत्पाद नहीं हैं।’’

A full vegetarian meal has been prepared at the banquet hosted by the UAE President Mohammed bin Zayed Al Nahyan in honour of PM Narendra Modi



PM Modi is on a one-day visit to UAE.pic.twitter.com/7sqLIlgD31