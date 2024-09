PM Modi US Visit Live: पीएम मोदी ने जापानी और ऑस्ट्रेलियाई समकक्षों से की मुलाकात, द्विपक्षीय संबंधों पर की वार्ता

PM Modi US Visit Live: संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। अपने दौरे पर प्रधानमंत्री ने सम्मेलन में हिस्सा लेने के अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है, जो खुद भी सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे हुए हैं।

जापानी और ऑस्ट्रेलियाई समकक्षों के साथ बैठक में पीएम मोदी ने आपसी लाभ तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र की 'शांति, स्थिरता और समृद्धि' के लिए द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के लिए विचारों का आदान-प्रदान किया। पीएम मोदी ने शनिवार को विलमिंगटन में जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानी से मुलाकात की।

PM Narendra Modi met Japanese PM Fumio Kishida on the sidelines of the Quad Summit in Delaware. They reviewed the various facets of India-Japan relationship and exchanged views to deepen the cooperation further. PM Modi thanked PM Kishida for his leadership in advancing… pic.twitter.com/1GEoXrRT75 — ANI (@ANI) September 22, 2024

तीनों नेताओं ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा आयोजित क्वाड लीडर्स समिट के इतर मुलाकात की। मोदी और अल्बानी ने द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की, भारतीय नेता ने कहा कि वह ऑस्ट्रेलिया के साथ समय की कसौटी पर खरी उतरी दोस्ती को संजोते हैं।

मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "प्रधानमंत्री अल्बानसे के साथ व्यापक चर्चा हुई। हम व्यापार, सुरक्षा, अंतरिक्ष और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में और भी अधिक गति जोड़ना चाहते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ समय-परीक्षित मित्रता को बहुत महत्व देता है।"

Held extensive discussions with PM Albanese. We seek to add even more momentum in areas like trade, security, space and culture. India greatly cherishes the time tested friendship with Australia. @AlboMPpic.twitter.com/Bo4kzd8QwY — Narendra Modi (@narendramodi) September 22, 2024

अल्बानसे ने एक्स पर पोस्ट में कहा, "आज क्वाड लीडर्स समिट में प्रधानमंत्री @narendramodi के साथ हमारी साझेदारी को मजबूत करने के तरीकों के बारे में बात करके बहुत अच्छा लगा।"

Great to talk with Prime Minister @narendramodi today at the Quad Leaders Summit about ways to strengthen our partnership. pic.twitter.com/ttdtSDliUf — Anthony Albanese (@AlboMP) September 22, 2024

इसके अलावा, विदेश मंत्रालय के आधिकारिक अकाउंट ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "प्रधानमंत्री @नरेंद्र मोदी ने आज विलमिंगटन, डेलावेयर में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री @एल्बोएमपी से मुलाकात की। नेताओं ने आपसी लाभ के साथ-साथ हिंद-प्रशांत क्षेत्र की शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। मोदी ने किशिदा के साथ भी "बहुत अच्छी" बैठक की, जिसके दौरान दोनों नेताओं ने भारत-जापान संबंधों की समीक्षा की।"

विदेश मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "प्रधानमंत्री @नरेंद्र मोदी ने डेलावेयर में क्वाड शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री @किशिदा230 से मुलाकात की। उन्होंने भारत-जापान संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और सहयोग को और गहरा करने के लिए विचारों का आदान-प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने वर्षों से विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने में उनके नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री @किशिदा230 को धन्यवाद दिया और उन्हें सफलता और खुशी की कामना की।"

दोनों नेताओं ने कहा कि भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी अपने 10वें वर्ष में है और उन्होंने संबंधों में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। विदेश मंत्रालय की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि दोनों प्रधानमंत्रियों ने दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों की भी समीक्षा की और रक्षा और सुरक्षा संबंधों और अन्य सहयोगों सहित सहयोग को और गहरा करने के लिए विचारों का आदान-प्रदान किया।

यह जापानी प्रधानमंत्री के लिए विदाई शिखर सम्मेलन था, क्योंकि 1 अक्टूबर को उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है। यह बिडेन का विदाई शिखर सम्मेलन था, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल 20 जनवरी, 2025 को समाप्त होगा।

