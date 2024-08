PM Modi Ukrains Visit LIVE: राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिले पीएम मोदी, कीव में महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि

PM Modi Ukrains Visit LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से कीव में मुलाकात की है। इस मुलाकात के कई वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई है। अपने यूक्रेन दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का जेलेस्की ने भव्यता के साथ स्वागत किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कीव में मार्टिरोलॉजिस्ट प्रदर्शनी पर पहुंचे जहां उन्होंने बच्चों की स्मृति का सम्मान किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी की प्रतिमा को श्रद्धांजलि दी।

इस दौरान जेलेस्की मोदी के साथ मौजूद रहे। दोनों नेताओं के बीच बातचीत होती रही। गौरतलब है कि पीएम मोदी पोलैंड से 'रेल फोर्स वन' ट्रेन में सवार होकर कीव पहुँचे, उन्होंने अपनी दो देशों की यात्रा का दूसरा और अंतिम चरण लगभग 10 घंटे में पूरा किया।

