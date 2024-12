WATCH: कुवैत के बयान पैलेस में प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया

Highlights प्रधानमंत्री मोदी का कुवैत के शीर्ष नेतृत्व के साथ वार्ता से पहले बयान पैलेस में औपचारिक स्वागत और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया कुवैत के प्रधानमंत्री महामहिम शेख अहमद अब्दुल्ला अल-अहमद अल-सबा ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया प्रधानमंत्री मोदी अमीर, क्राउन प्रिंस सबा अल-खालिद अल-सबाह और अपने कुवैती समकक्ष के साथ व्यापक वार्ता करेंगे

नई दिल्ली: कुवैत की दो दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन रविवार को प्रधानमंत्री मोदी का कुवैत के शीर्ष नेतृत्व के साथ वार्ता से पहले बयान पैलेस में औपचारिक स्वागत और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कुवैती अमीर शेख मेशल अल-अहमद अल-जबर अल-सबाह के निमंत्रण पर कुवैत की यात्रा पर आए प्रधानमंत्री मोदी अमीर, क्राउन प्रिंस सबा अल-खालिद अल-सबाह और अपने कुवैती समकक्ष के साथ व्यापक वार्ता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर पोस्ट किया, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत के बयान पैलेस पहुंचे, जहां उनका औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कुवैत के प्रधानमंत्री महामहिम शेख अहमद अब्दुल्ला अल-अहमद अल-सबा ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।"

इससे पहले, पीएम मोदी ने कहा कि कुवैत भारत का छठा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता और चौथा सबसे बड़ा एलपीजी आपूर्तिकर्ता है, इसलिए आगे सहयोग की बहुत गुंजाइश है क्योंकि भारत तीसरा सबसे बड़ा वैश्विक ऊर्जा, तेल और एलपीजी उपभोक्ता बनकर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि कुवैत के पास वैश्विक तेल भंडार का लगभग 6.5 प्रतिशत है।

