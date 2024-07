Paris Olympics 2024: 24 करोड़ आबादी और एथलीट केवल 7, पाकिस्तान के दल को देखकर कमेंट्रेटर ने की टिप्पणी, सोशल मीडिया पर क्लिप वायरल

Highlights पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने के लिए पाकिस्तान से खिलाड़ियों का दल पहुंचा है केवल 7 एथलीट ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं कुल 11 अधिकारी वैश्विक आयोजन के लिए फ्रांस गए हैं

Paris Olympics 2024: पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने के लिए पाकिस्तान से खिलाड़ियों का दल पहुंचा है। लेकिन ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिससे पाकिस्तान में लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। दरअसल पाकिस्तान से ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए केवल 7 खिलाड़ी गए हैं। उद्घाटन समारोह के दौरान कमेंट्रेटर ने इस पर टिप्पणी की और अब ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पाकिस्तान के 18 सदस्यीय दल में सिर्फ सात एथलीट शामिल हैं जबकि कुल 11 अधिकारी वैश्विक आयोजन के लिए फ्रांस गए हैं।

उद्घाटन समारोह के दौरान एक टिप्पणीकार ने कहा कि पाकिस्तान 24 करोड़ से अधिक लोगों का देश है लेकिन केवल 7 एथलीट ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। 'कौन जिम्मेदार है?' इस टिप्पणी से पाकिस्तान के पत्रकार और वहां के लोग सोशल मीडिया पर नाराज हो गए। उद्घाटन समारोह का वीडियो पाकिस्तान के कई पत्रकारों ने साझा किया।

The commentator said "Pakistan is a country of over 240 Million people, but only 7 athletes are competing at the Olympics" 💔



This is so shameful, and it hurts a lot. Who is responsible for this? 🇵🇰😞 #Paris2024#Olympicspic.twitter.com/guInNOvzi9