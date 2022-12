पाकिस्तान: अमेरिकी दूतावास ने इस्लामाबाद के मैरियट होटल में 'संभावित हमले' का हवाला देते हुए कर्मचारियों को जाने से मना किया

Highlights इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास ने आतंकी हमले के मद्देनजर कर्मचारियों को जारी की चेतावनी आतंकी दूतावास कर्मचारियों पर मैरियट होटल में हमला कर सकते हैं, इसलिए वो वहां न जाएं अमेरिकी दूतावास ने अपने कर्मियों को सार्वजनिक समारोहों में शामिल होने से भी रोक दिया है

इस्लामाबाद:पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास ने रविवार को अपने कर्मचारियों को होटल मैरियट में "आतंकी हमले" की संभावना व्यक्त करते हुए उन्हें वहां जाने से रोक दिया है। इस संबंध में अमेरिकी दूतावास द्वारा जारी सुरक्षा चेतावनी में कहा गया है कि अमेरिकी सरकार को सूचना मिली है कि आतंकी दूतावास के कर्मचारियों पर हमला करने के लिए मैरियट होटल में जा सकते हैं लिहाजा दूतावास के कर्मचारियों को आदेश दिया जाता है कि वो छुट्टियों के दौरान मैरियट होटल में न जाएं।

'Possible attack': US embassy prohibits staff from visiting Islamabad';s Marriott Hotel



Read @ANI Story |

#USAmbassy#Marriott#Islamabad#Pakistan