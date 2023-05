एस जयशंकर के बयान पर पाकिस्तान ने भारत पर साधा निशाना, इस्लामाबाद पहुंचने पर बिलावल भुट्टो ने कही ये बात

By अनिल शर्मा | Published: May 6, 2023 08:46 AM

इस्लामाबाद पहुंचने के बाद बिलावल भुट्टो ने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन में उन्होंने (जयशंकर) जो कहा वह उनकी इच्छा थी। मैंने वहां अपने बयान दिए, प्रेस से बात की और सब कुछ रिकॉर्ड में है।

