राहत फतेह अली खान का नौकर को पीटते हुए वीडियो वायरल होते ही सिंगर ने दी सफाई, कही ये बात

पाकिस्तानी गायक राहत फतेह अली खान का एक शख्स को चप्पल से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में सिंगर उस आदमी से बोतल के बारे में पूछते हुए सुनाई दे रहे हैं।

वीडियो में गहरे रंग का कुर्ता पहने राहत फतेह अली खान उस शख्स को बार-बार मारते नजर आ रहे हैं। वीडियो में सिंगर अपने नौकर को बुरी तरह से चप्पलों, थप्पड़ों से पीट रहे हैं। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही कोहराम मच गया। यूजर्स सिंगर के खिलाफ हो गए और उनकी जमकर आलोचना करने लगे।

सिंगर के ऐसे व्यवहार के कारण देखते ही देखते वीडियो ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ गहरा आक्रोश पैदा कर दिया। ऐसे में अब सिंगर ने अन्य वीडियो के जरिए मामले में अपनी सफाई दी है।

Trigger warning ⚠️



Video of Rahat fateh ali khan comes out where he is beating his househelp for a mere bottle while they are seen begging for help!



Clearly, he is drunk! He has completely lost it. 🤬🤬 pic.twitter.com/SIH8nmkakM