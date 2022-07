PAK पीएम शहबाज शरीफ ने की आतंकी बुरहान वानी की तारीफ, कहा- उनका 'वीर संघर्ष' कश्मीरी युवाओं को 'प्रेरणा' देने के लिए जारी है

Highlights पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी बुरहान वानी की पुण्यतिथि पर एक संदेश पोस्ट किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आतंकी बुरहान वानी की छठी बरसी पर उसे को श्रद्धांजलि दी है।

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शुक्रवार को मारे गए आतंकवादी बुरहान वानी का महिमामंडन किया और जम्मू-कश्मीर को लेकर भारत पर निशाना साधा। शरीफ ने ट्वीट करते हुए लिखा, "वानी का 'वीर संघर्ष' 'कश्मीरी युवाओं को प्रेरित करने और उनके पथ प्रज्वलित करने' के लिए जारी है।" पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी बुरहान वानी की पुण्यतिथि पर एक संदेश पोस्ट किया।

शरीफ ने ट्वीट करते हुए लिखा, "भारतीय कब्जे वाले बलों ने 2016 में आज ही के दिन बुरहान वानी को शहीद कर दिया था, लेकिन वह IIOJK के लोगों के दिलों और दिमागों में प्रज्वलित स्वतंत्रता की लौ को कभी नहीं बुझा सके। निर्मम और अवैध कब्जे के खिलाफ उनका वीर संघर्ष कश्मीरी युवाओं को प्रेरित करता है और उनका मार्ग प्रशस्त करता है।"

Indian occupation forces martyred Burhan Wani this day in 2016 but could never extinguish flame of freedom he ignited in the hearts & minds of the people of IIOJK. His heroic struggle against ruthless & illegal occupation continues to inspire the Kashmiri youth & blaze their path