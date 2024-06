पाकिस्तानी नेता ने की भारत की सराहना, संसद में पूछा -'हम भारत की तरह निष्पक्ष चुनाव क्यों नहीं करा सके', देखें वीडियो

Highlights भारत में 20 अप्रैल से 1 जून तक सात चरणों में 18वीं लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ और इसके नतीजे 4 जून को आए। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी को बहुमत मिला जबकि कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही। बाद में 9 जून को मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली।

इस्लामाबाद: पाकिस्तान में विपक्ष के नेता सैयद शिबली फराज ने हाल के आम चुनावों के लिए भारत की सराहना की और प्रक्रिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष बताया। उन्होंने पाकिस्तान में भी ऐसी ही चुनावी प्रक्रिया की इच्छा जताई। भारत में 20 अप्रैल से 1 जून तक सात चरणों में 18वीं लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ और इसके नतीजे 4 जून को आए।

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी को बहुमत मिला जबकि कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही। बाद में 9 जून को मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इस कार्यक्रम में पड़ोसी देशों के प्रमुखों ने भाग लिया।

इस बीच फराज ने भारत के चुनावों के व्यापक पैमाने पर प्रकाश डाला, जिसमें 800 मिलियन से अधिक मतदाताओं ने हजारों मतदान केंद्रों में भाग लिया, कुछ ने तो केवल एक मतदाता को भी सेवा प्रदान की। उन्होंने चुनाव में धांधली के आरोपों की अनुपस्थिति पर ध्यान दिया और सत्ता के सुचारू हस्तांतरण की प्रशंसा की। उन्होंने पाकिस्तान को अपनी राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ऐसी पारदर्शिता अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

उन्होंने पूछा, "मैं हमारे दुश्मन देश का उदाहरण नहीं देना चाहता। हाल ही में भारत में चुनाव हुए और 80 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वोट डाले। हजारों-लाखों मतदान केंद्र थे, कुछ मतदान केंद्र तो एक स्थान पर केवल एक मतदाता के लिए भी स्थापित किए गए थे। पूरे महीने चली यह प्रक्रिया ईवीएम की मदद से आयोजित की गई। क्या एक भी आवाज यह दावा कर रही थी कि चुनाव में धांधली हुई थी?"

