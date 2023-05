पाकिस्तान: रिहाई के आदेश के बाद फिर से गिरफ्तार हुईं इमरान खान की करीबी शिरीन मजारी, 10 दिन में चौथी बार हिरासत में लिया गया

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 23, 2023 07:39 AM

मजारी की बेटी ने मीडिया को बताया कि पूर्व मंत्री को हफ्ते में तीन बार गिरफ्तार किया गया लेकिन अदालत ने अपने फैसले में उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। उ

शिरीन मजारी (फोटोः सोशल मीडिया)