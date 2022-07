No2Hijab: हिजाब कानून के खिलाफ ईरानी महिलाओं ने सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक पर खोला मोर्चा

Highlights उधर, विद्रोह कर रहे लोगों पर अधिकारी नकेल कस रहे हैं हाल के महीनों में सख्त ड्रेस कोड को मजबूत करने के लिए पूरे ईरान में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है ईरानी महिलाएं इस कानून के विरोध में #No2Hijab कैंपेन चला रही हैं और बगैर हिजाब वीडियो पोस्ट कर रही हैं

तेहरानः ईरान में महिलाएं हिजाब की अनिवार्यता को लेकर बने कानून के खिलाफ सड़कों पर उतर आई हैं। इस कानून के तहत महिलाओं के लिए हर हाल में सार्वजनिक स्थानों पर अपने बालों को ढंक कर रखना अनिवार्य है। इसके विरोध में युवा महिलाएं सोशल मीडिया पर बिना हिजाब, खुले बालों के साथ वीडियो पोस्ट कर रही हैं जिसका युवा पुरुषों ने भी समर्थन किया है।

ईरान की महिला पत्रकार और समाजिक कार्यकर्ता मसीह अलीनेजादी ने इस विद्रोह से जुड़े कई वीडियो अपने ट्विटर खाते पर साझा किए हैं। एक वीडियो में एक ईरानी पुरुष कथित तौर पर अपनी पत्नी का हिजाब हवा में लहराकर महिलाओं की आवाज को समर्थन देता दिखाई दे रहा है। मसीह ने बिना हिजाब के एक वीडियो भी पोस्ट किया है जिसमें वह लोगों से इस कानून के खिलाफ आगे आने और इस आंदोलन से जुड़ने की अपील करती दिखीं।

Iranian man wave the his wife’s headscarf in public in support of #No2Hijab campaign. Iranian women are frustrated with forced hijab, brave Iranian women break the chain and call for freedom #No2Hijab #حجاب_بی_حجاب pic.twitter.com/scz79EjgT5

इस वीडियो में वह कहती हैं, जैसा कि हमने वादा किया था! हम अपना हिजाब हटाते हैं और मुझे उम्मीद है कि हर कोई हमसे जुड़ेगा। महिलाओं को हिजाब पहनने के लिए मजबूर करना ईरानी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। यह तालिबान, आईएसआईएस और इस्लामी गणराज्य की संस्कृति है। अब बहुत हो गया है। #No2Hijab।

सोशल मीडिया पर #No2Hijab हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। लोग बिना हिजाब के वीडियो और तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं। एक वीडियो में ईरानी शहर शाहसावर में एक ईरानी महिला अनिवार्य हिजाब के विरोध में सार्वजनिक रूप से अपना हिजाब हटाकर उसे हवा में लहराते दिखी। इस दौरान सुरक्षाबलों ने उसे पकड़ने का प्रयास किया और अपनी गाड़ी तक ले गए। हालांकि उन्हें शहर के निवासियों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा।

A brave woman removed her scarf in public in the Iranian city of Shahsavar to protest against the mandatory hijab. Security forces attempted to detain her but they face resistance from the city’s residents #حجاب_بی_حجابpic.twitter.com/cgkHITQLbt