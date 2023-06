अब विदेशी धरती पर मनाई जाएगी दिवाली, न्यूयॉर्क के स्कूलों में त्योहार के दिन रहेगी छुट्टी

Highlights न्यूयॉर्क के स्कूलों में दिवाली के दिन छुट्टी रहेगी शहर के मेयर ने इसकी घोषणा की है दिवाली की छुट्टी साल 2024 से न्यूयॉर्क में रहेगी

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के न्यूयॉर्क में रह रहे भारतीयों के लिए बड़ी घोषणा की गई है। न्यूयॉर्क के स्कूलों में दिवाली के दिन छुट्टी देने का फैसला किया गया है। गौरतलब है कि शहर के मेयर एरिक एडम्स ने सोमवार को घोषणा कर ये जानकारी साझा की।

इस दौरान न्यूयॉर्क के मेयर ने कहा कि उन्हें स्कूलों में दिवाली की छुट्टी करने के कानून का हिस्सा बनने पर गर्व है। उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि गवर्नर इस विधेयक पर हस्ताक्षर कर इसे कानून का रूप देंगे।

दरअसल, ये उपलब्धि एक लंबी लड़ाई के बाद हासिल हुई है। न्यूयॉर्क असेंबली की सदस्य जेनिफ़र राजकुमार ने शहर में दिवाली की छुट्टी को लेकर काफी प्रयास किया जिसके बाद अब उन्हें सफलता प्राप्त हुई है।

ऐसे में इस मौके पर उन्होंने कहा कि दक्षिण एशियाई समुदाय द्वारा दो दशकों से अधिक की लड़ाई के बाद, उन्हें यह जीत दिलाने पर गर्व है। समुदाय, न्यूयॉर्क के लिए और अमेरिका के लिए।

एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, न्यूयॉर्क में इस साल दिवाली की छुट्टी नहीं मिलेगी क्योंकि 2023-2024 का स्कूल कैलेंडर पहले ही तय हो चुका है।

इस साल से छुट्टी की शुरुआत को लेकर बात करते हुए मेयर एरिक एडम्स ने कहा कि यह एक ऐसा शहर है जो लगातार बदल रहा है, लगातार दुनिया भर से समुदायों का स्वागत कर रहा है। हमारे स्कूल कैलेंडर को जमीनी स्तर पर नई वास्तविकता को प्रतिबिंबित करना चाहिए।

एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार, गवर्नर कैथी होचुल द्वारा न्यूयॉर्क के स्कूलों में दिवाली को सार्वजनिक अवकाश बनाने से संबंधित विधेयक पर हस्ताक्षर करने के बाद नई छुट्टी आधिकारिक हो जाएगी।

बता दें कि मेयर की घोषणा के बाद न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली सदस्य जेनिफर राजकुमार ने ट्वीट कर लिखा कि आज सिटी हॉल में मुझे मेयर एरिक एडम्स के साथ दिवाली को स्कूल की छुट्टी बनाने की लड़ाई का नेतृत्व करने और जीतने पर गर्व था।

My press conference with @NYCMayor today at City Hall. I was proud to lead and win the fight to make Diwali a School Holiday, alongside Mayor Eric Adams. https://t.co/5ZUufB1mhP