New Orleans: लोगों को रौंदा, 10 की मौत और 30 घायल, नए साल पर न्यू ओर्लियंस कैनाल और बॉर्बन स्ट्रीट में कोहराम

Highlights लोकप्रिय पर्यटन क्षेत्र है और रात भर व्यस्त रहता है। पुलिस "सामूहिक हताहत" घटना कह रही है। बोर्बोन और इबर्विले सड़कों पर बड़े पैमाने पर हताहतों की सूचना है।

New Orleans: अमेरिका में न्यू ओर्लियंस कैनाल और बॉर्बन स्ट्रीट पर बुधवार को एक कार के भीड़ में घुसने से 10 लोगों की मौत हो गई और 30 घायल हो गए। यह जानकारी शहर की आपातकालीन तैयारी एजेंसी नोला रेडी ने दी। न्यू ओर्लियंस पुलिस ने पहले कहा था कि वह बड़े पैमाने पर लोगों के हताहत होने की घटना जैसी स्थिति से निपट रही है। नोला रेडी ने लोगों को क्षेत्र से दूर रहने की सलाह दी। न्यू ओर्लियंस पुलिस ने पहले कहा था कि वह बड़े पैमाने पर लोगों के हताहत होने की घटना जैसी स्थिति से निपट रही है। नोला रेडी ने लोगों को क्षेत्र से दूर रहने की सलाह दी।

10 people were killed and 30 injured after a vehicle drove into a crowd on New Orlean's Canal and Bourbon Street, reports AP. pic.twitter.com/YFDdSL9qO5