Nepal Plane Crash Updates: 6 घंटे बाद मिला नेपाली तारा एयर विमान का मलबा, 4 भारतीयों के साथ 22 लोग थे सवार, शवों की खोजबीन जारी

Highlights दुर्घटनाग्रस्त नेपाली तारा एयर विमान को ढूंढ लिया गया है। नेपाली सेना के मुताबिक, विमान का मलबा मस्टैंग के थासांग-2 के सानोसवेयर में मिला है। यह विमान राजधानी काठमांडू से 200 किलोमीटर पूर्व में स्थित पोखरा जा रहा था।

Nepal Plane Crash Updates: नेपाल की सेना को विमानन कंपनी ‘तारा एअर’ के दुर्घटनाग्रस्त विमान के मलबे के मुस्तांग जिले में होने के सुराग मिले हैं। सेना के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी है। ब्रिगेडियर नारायण सिल्वाल ने कहा, ‘‘सैनिकों और बचावकर्मियों ने दुर्घटनास्थल का पता लगा लिया है। इससे जुड़ी विस्तृत जानकारी जल्द साझा की जाएगी।’’ उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘दुर्घटनास्थल मुस्तांग जिले के थसांग-2 का सनोसवेयर है।’’

सेना ने यह भी बताया कि रविवार को इसके दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर मिलने के बाद भी खराब मौसम और बादल छाए रहने के कारण इसे खोजने में काफी दिक्कत हो रही थी जिसके बाद आज इसको ढूंढा गया है। आपको बता दें कि यह विमान राजधानी काठमांडू से 200 किलोमीटर पूर्व में स्थित पोखरा (Pokhra) से सुबह सवा दस बजे उड़ान भरी थी जिसमें कुल 22 लोग सवार थे।

‘तारा एअर’ के ‘ट्विन ओट्टर 9एन-एईटी’ विमान ने पोखरा से रविवार सुबह करीब 10 बजे उड़ान भरी थी, लेकिन 15 मिनट बाद ही उसका नियंत्रण टॉवर से संपर्क टूट गया। विमान में चार भारतीय, दो जर्मन और 13 नेपाली नागरिकों सहित कुल 22 लोग सवार थे। उनके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। अधिकारियों के मुताबिक, खराब मौसम और बादल छाए रहने के कारण दुर्घटनाग्रस्त विमान के मलबे तक पहुंचने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

Nepal Army locates the crash site of Tara Air aircraft at Sanosware, Thasang-2, Mustang



The aircraft with 22 people including four Indians onboard went missing yesterday. pic.twitter.com/Gn920jfphk