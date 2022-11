नेपाल में संसद और प्रांतीय विधानसभा चुनाव 2022ः 60 फीसदी मतदान, 2412 उम्मीदवार, मतदान केंद्रों पर छिटपुट हिंसा और झड़पों के कारण एक व्यक्ति की मौत

Highlights निर्वाचन आयोग ने सभी 77 जिलों में चुनाव कराने के लिए 2,76,000 कर्मचारियों को तैनात किया है। संघीय संसद के लिए चुनाव लड़ने वाले कुल 2412 उम्मीदवारों में से 867 निर्दलीय हैं। शांतिपूर्ण मतदान के लिए करीब तीन लाख सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है।

काठमांडूः नेपाल में रविवार को नयी संसद और प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के चुनाव में लगभग 60 फीसदी मतदान दर्ज किया गया। चुनाव संबंधी घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि कई मतदान केंद्रों पर छिटपुट हिंसा और झड़पों के कारण मतदान प्रक्रिया बाधित हुई जबकि एक घटना में 24 वर्षीय युवक की मौत हो गई।

देशभर में 22,000 से अधिक मतदान केंद्रों पर स्थानीय समयानुसार सुबह सात बजे मतदान शुरू हुआ, जो शाम पांच बजे संपन्न हुआ। नेपाल में संघीय संसद की 275 सीटों और सात प्रांतीय विधानसभाओं की 550 सीट के लिए चुनाव हुए। संघीय संसद के कुल 275 सदस्यों में से 165 का चयन प्रत्यक्ष मतदान के जरिये होगा, जबकि बाकी 110 को ‘आनुपातिक चुनाव प्रणाली’ के माध्यम से चुना जाएगा।

Election Day in Nepal! Great to be out on the streets of #Kathmandu, seeing people exercise their right to vote and choose how they are represented in the next government. pic.twitter.com/S9MYobKoHW