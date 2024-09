नेपाल में आफत बनकर बरसी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन ने निगली 112 जिंदगियां; बिहार में अलर्ट

Nepal Floods: भारत के पड़ोसी देश नेपाल में भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई है। देश में जगह-जगह भूस्खलन और जलभराव के कारण जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। जानकारी के अनुसार, बाढ़ और भूस्खलन के कारण 112 लोगों की जान चली गई है। देश में कुल 79 लोग अभी भी लापता हैं, जिनमें काठमांडू घाटी में 16 लोग शामिल हैं। 3,000 से ज़्यादा लोगों को बचाया गया है, लेकिन देश भर में 63 जगहों पर मुख्य राजमार्ग अवरुद्ध हैं।

वहीं, नेपाल की बाढ़ को देखते हुए बिहार में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

Nepal Floods | Death toll rises to 112 after torrential rainfall-induced landslide and flooding sweeps across the country, dozens missing: Armed Police Force and Nepal Police database

गौरतलब है कि नेपाल में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने आपात बैठक बुलाई जवाब में, कार्यवाहक प्रधानमंत्री और शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह ने गृह मंत्री और गृह सचिव सहित विभिन्न मंत्रियों के साथ एक आपात बैठक बुलाई, जिसमें उन्हें खोज और बचाव प्रयासों में तेजी लाने का निर्देश दिया गया।

सरकार ने नेपाल में सभी स्कूलों को तीन दिनों के लिए बंद करने का भी आदेश दिया है और सभी चल रही परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। काठमांडू में शनिवार को बाढ़ के कारण मुख्य ट्रांसमिशन लाइन में बाधा आने के कारण पूरी तरह बिजली गुल हो गई, हालांकि शाम को बिजली बहाल कर दी गई।

Nepal Floods | Death toll rises to 112 after torrential rainfall-induced landslides and flooding sweep across the country, dozens missing. #NepalFlood #Weather #RedAlert #RainFury #heavyrains #NepalFloods #floods pic.twitter.com/ZN3kxZATIm

भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन से काठमांडू के सभी पहुंच बिंदु अवरुद्ध हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि काठमांडू में 226 घर जलमग्न हो गए हैं और प्रभावित क्षेत्रों में सहायता के लिए नेपाल पुलिस के लगभग 3,000 सुरक्षा कर्मियों की एक बचाव टीम तैनात की गई है।

BREAKING NEWS:



21 people have tragically lost their lives due to severe flooding in the #KathmanduValley, with over 700 individuals rescued so far, according to #KathmanduValleyPolice.



Stay tuned for updates.#Flooding#Nepal#RescueOperations#DisasterAlertpic.twitter.com/YKZCQdpDvW