नवरात्रि पर कनाडाई पीएम ट्रूडो ने भारत को दी बधाई, दोनों देशों के बीच आई कड़वाहट को मिठास में बदलने का दिया संदेश

Highlights कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय समुदाय को नवरात्रि पर शुभकामनाएं दी भारत से कूटनीतिक संबंधों को सुधारने चाहता है कनाडा अमेरिका में भी गुप्त बैठक कर चुके हैं दोनों देशों के विदेश मंत्री

नई दिल्ली: कनाडा और भारत के रिश्तों में आई कड़वाहट के बीच कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय समुदाय को नवरात्रि पर शुभकामनाएं दी। उनकी यह बात कहीं न कहीं भारत से कूटनीतिक संबंधों को सुधारने की ओर इंगित कर रही है।

पिछले दिनों 11 अक्टूबर को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान कनाडाई समकक्ष मेलानी जोली के साथ गुप्त बैठक की थी। लेकिन, इसपर कनाडा के विदेश मंत्रालय ने कोई भी टिप्पणी करने से मना कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो दोनों देश कूटनीतिक संबंध को सुधारने पर काम कर रहे हैं।

खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर पीएम ट्रूडो ने भारत सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। इसके बाद कनाडा से भारतीय राजदूत को लौट जाने का आदेश भी दिया। जवाब में भारत ने भी पलटवार करते हुए कनाडाई राजनियकों को कनाडा चले जाने का फरमान सुनाया था।

Happy Navratri! I’m sending my warmest wishes to members of the Hindu community and all those who are celebrating this festival. https://t.co/ISCjvJqnKJ