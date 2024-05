CSK vs PBKS: पंजाब किंग्स ने सीएसके को 7 विकेट से हराया, प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा रखीं

Highlights पंजाब किंग्स ने सीएसके को हराया बेयरस्टो ने 46 और राइली रूसो ने 43 रन बनाए रुतुराज गायकवाड़ की 48 गेंद में 62 रन की पारी

CSK vs PBKS: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के टी20 मैच में बुधवार को चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) का सामना पंजाब किंग्स से था। पंजाब किंग्स ने ये मैच विकेट 7 से जीता। चेन्नई के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ की 48 गेंद में 62 रन की पारी के दम पर सीएसके ने पंजाब किंग्स को 163 रनों का लक्ष्य दिया था। पंजाब ने ये लक्ष्य 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। पंजाब के लिए बेयरस्टो ने 46 और राइली रूसो ने 43 रन बनाए।

