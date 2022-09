दुनिया के सबसे शक्तिशाली टेलिस्कोप ने पृथ्वी के सोलर सिस्टम के बाहर मौजूद ग्रह की ली पहली अद्भुत तस्वीर, जानें इसके बारे में

Highlights तस्वीर लेने के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली टेलिस्कोप 'जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप' का इस्तेमाल किया गया। टेलिस्कोप ने HIP 65426 b नामक एक्सोप्लेनेट की तस्वीर ली है। नासा ने बताया है कि हमारी 4.5 अरब साल पुरानी पृथ्वी की तुलना में यह लगभग 15 से 20 मिलियन वर्ष पुराना है।

नासा ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली टेलिस्कोप ने द्वारा ली गई पृथ्वी के सोलर सिस्टम के बाहर मौजूद ग्रह की पहली तस्वीर साझा की है। नासा ने बताया है कि पहली बार खगोलविदों ने पृथ्वी के सोलर सिस्टम के बाहर ग्रह की तस्वीर लेने के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली टेलिस्कोप 'जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप' का इस्तेमाल किया। नासा के मुताबिक, टेलिस्कोप ने HIP 65426 b नामक एक्सोप्लेनेट की तस्वीर ली है। यह एक्सोप्लेनेट रहने योग्य नहीं है और इसका द्रव्यमान बृहस्पति से 6-12 गुना ज्यादा है।

तस्वीरों को ट्विटर पर साझा करते हुए नासा ने लिखा कि इस दुनिया से बाहर की बात करो! यह हमारे सौर मंडल के बाहर किसी ग्रह की वेब की पहली प्रत्यक्ष छवि है, और यह वेब की दूर की दुनिया का अध्ययन करने की भविष्य की संभावनाओं का संकेत देता है।

Talk about out of this world! This is Webb’s first direct image of a planet outside of our solar system, and it hints at Webb’s future possibilities for studying distant worlds: https://t.co/ITcl6RItLa Not what you expected? Let’s walk through the details👇 pic.twitter.com/bCgzW0dcUE

नासा ने बताया है कि हमारी 4.5 अरब साल पुरानी पृथ्वी की तुलना में यह लगभग 15 से 20 मिलियन वर्ष पुराना है। नासा ने कहा कि अंतरिक्ष बड़ा है और एक्सोप्लैनेट छोटे हैं - और हमसे बहुत दूर हैं! हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमें प्लूटो पर अपना पहला विस्तृत रूप 2015 तक नहीं मिला जब तक कि न्यू होराइजन्स ने दौरा नहीं किया।

Each of Webb's 4 views is at a different wavelength of infrared light. The white star is the location of the host star. Its light is blocked by Webb’s coronagraphs, or tiny masks. The bar shapes in the NIRCam views are artifacts of the telescope optics, not physical objects. pic.twitter.com/RZGBioV4Qb