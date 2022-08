नैंसी पेलोसी ने बताया, चीन के विरोध के बाद भी क्यों किया ताइवान का दौरा

Highlights मेरा दौरा यथास्थिति बदलने के लिए नहीं था- नैंसी पेलोसी ताइवान को अलग-थलग नहीं होने देंगे- नैंसी पेलोसी नैंसी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद से क्षेत्र में तनाव है

नई दिल्ली: अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैंसी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद से ही पूरे क्षेत्र में तनाव चरम पर है। चीन की सेना अपने भारी हथियारों के साथ ताइवान के तट से थोड़ी ही दूरी पर अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास कर रही है। इस बीच जापान पहुंची नैंसी पेलोसी ने बताया कि चीन की सख्त आपत्ति के बाद भी उन्होंने ताइवान का दौरा क्यों किया। जापान में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान पेलोसी ने अपने हलिया ताइवान दौरे के बारे में खुलकर बात की और कहा कि उनका दौरा यथास्थिति बदलने के लिए नहीं था। पेलोसी ने कहा कि चीन ने ताइवान को अलग-थलग करने की कोशिश की है, लेकिन वो हमें ताइवान जाने से रोककर उसे अलग-थलग नहीं कर सकेगा। हम चीन को ऐसा करने नहीं देंगे।"

As our Delegation concludes our visit to the Indo-Pacific, we return strengthened and informed by our travels.



Join us live for insight into how we will continues working to build a free and open Indo-Pacific upon returning to the United States. https://t.co/DnV5p729jC