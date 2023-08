म्यांमार की अपदस्थ नेता आंग सान सू की की सजा को किया गया कम, 33 साल के कारावास में घटाए गए 6 साल

Highlights म्यांमार जुंटा ने सू की की 33 साल की जेल की सजा में से छह साल की कटौती की माफी के बावजूद सू की पर अब भी 14 मामले चल रहे हैं एएफपी के अनुसार, यह घोषणा 7,000 से अधिक कैदियों की माफी का एक हिस्सा थी

Myanmar's Aung San Suu Kyi: समाचार एजेंसी एएफपी ने राज्य मीडिया के हवाले से बताया कि म्यांमार की नागरिक नेता आंग सान सू की, जो 2021 के सैन्य तख्तापलट में सत्ता से हटाए जाने के बाद से हिरासत में थीं, की सजा को कम किया गया है। एएफपी के हवाले से प्रसारण में कहा गया, "राज्य प्रशासन परिषद के अध्यक्ष ने दाऊ आंग सान सू की को माफ कर दिया, जिन्हें संबंधित अदालतों ने सजा सुनाई थी।"

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि उन्हें पांच आपराधिक मामलों में माफ कर दिया गया है, और उन्हें अभी भी 14 अन्य मामलों का सामना करना पड़ेगा। एएफपी के अनुसार, यह घोषणा 7,000 से अधिक कैदियों की माफी का एक हिस्सा थी। रिपोर्ट के अनुसार, उनकी 33 साल की जेल की सजा में आंशिक माफी के तहत छह साल कम कर दिए गए हैं।

यह बात आंग सान सू की को नजरबंद किए जाने के कुछ दिनों बाद आई है। उसे जेल से एक सरकारी भवन में ले जाया गया। बीबीसी बर्मीज़ ने जेल सूत्रों के हवाले से बताया कि पिछले हफ्ते सोमवार को सू की को ने पई ताव में एक सरकारी भवन में ले जाया गया था। उसने एक वर्ष एकान्त कारावास में बिताया। सू की के तबादले की पुष्टि समाचार एजेंसी एएफपी ने उनकी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी के एक सूत्र से की।

मामले से परिचित एक कानूनी सूत्र ने एएफपी को बताया कि 18 महीने की अदालती कार्यवाही के बाद उसे कुल 33 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसमें से अब 6 साल कम कर दिए गए हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता अब तीन दशक से अधिक समय से सलाखों के पीछे हैं। पिछले साल तख्तापलट के बाद से सेना में कैदी 77 वर्षीय सू की को भ्रष्टाचार से लेकर अवैध रूप से वॉकी-टॉकी रखने और कोविड प्रतिबंधों का उल्लंघन करने तक उनके खिलाफ लगाए गए हर आरोप में दोषी ठहराया गया है।

