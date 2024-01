'मुइज्जू को औपचारिक रूप से पीएम मोदी और भारत सरकार से माफी मांगनी चाहिए', मालदीव की जम्हूरी पार्टी के नेता कासिम इब्राहिम ने कहा

Highlights तनाव के बीच मालदीव की जम्हूरी पार्टी के इब्राहिम का बयान आया है उन्होंने भारत और मालदीव के बीच बिगड़ते संबंधों पर चिंता व्यक्त की उन्होंने कहा, हमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे रिश्ते प्रभावित हों

माले: मालदीव की जम्हूरी पार्टी के नेता कासिम इब्राहिम ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीयों से औपचारिक रूप से माफी मांगने को कहा है। मालदीव के तीन राजनेताओं द्वारा भारत और मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद नई दिल्ली और माले के बीच राजनयिक तनाव के बीच इब्राहिम का बयान आया है।

इब्राहिम ने मंगलवार को कहा, "मैं राष्ट्रपति मुइज्जू से चीन यात्रा के बाद अपनी टिप्पणियों के संबंध में भारत सरकार और प्रधान मंत्री मोदी से औपचारिक रूप से माफी मांगने का आग्रह करता हूं।" इब्राहिम की टिप्पणी तब आई जब उन्होंने भारत और मालदीव के बीच बिगड़ते संबंधों पर चिंता व्यक्त की। इब्राहिम ने कहा, "किसी भी देश के संबंध में, खासकर किसी पड़ोसी देश के बारे में, हमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे रिश्ते प्रभावित हों। हमारे राज्य के प्रति हमारा दायित्व है, जिस पर विचार किया जाना चाहिए।"

जम्हूरी पार्टी के नेता ने मुइज्जू के पूर्ववर्ती इब्राहिम मोहम्मद सोलिह द्वारा जारी राष्ट्रपति के आदेश के संभावित रद्दीकरण पर भी चिंता व्यक्त की, जिसमें वर्तमान राष्ट्रपति के कुख्यात 'इंडिया आउट' अभियान पर प्रतिबंध लगाया गया था।

