लोकसभा चुनाव के लिए 'आप' की अगुवाई करेंगी सुनीता केजरीवाल, आज पूर्वी दिल्ली में होगा रोड शो

Highlights सुनीता आज पूर्वी दिल्ली में एक रोड शो करके चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगी। आतिशी ने कहा कि इसके बाद 28 अप्रैल को वह पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में एक और रोड शो करेंगी। आप के पूर्वी दिल्ली के उम्मीदवार कुलदीप कुमार के समर्थन में अपना पहला रोड शो करेंगी सुनीता केजरीवाल।

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल शनिवार को आम आदमी पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव प्रचार मैदान में उतरेंगी। पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी ने शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि वह आप के पूर्वी दिल्ली के उम्मीदवार कुलदीप कुमार के समर्थन में राष्ट्रीय राजधानी में अपना पहला रोड शो शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि सुनीता अपने पति के तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए वोट और आशीर्वाद मांगेंगी। उन्होंने कहा, "अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल उनके लिए आशीर्वाद मांगने और आप उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने के लिए प्रचार करेंगी। वह दिल्ली, पंजाब, गुजरात और हरियाणा के लोगों से उनके लिए आशीर्वाद मांगेंगी।"

सुनीता अपने पति के लिए पूर्वी दिल्ली के लोगों से समर्थन जुटाने के लिए आज पूर्वी दिल्ली में एक रोड शो करके चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगी। आतिशी ने कहा कि इसके बाद 28 अप्रैल को वह पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में एक और रोड शो करेंगी।

#WATCH | Delhi minister and AAP leader Atishi says, "Arvind Kejriwal's wife Sunita Kejriwal will enter the fray to protest against Arvind Kejriwal's arrest and seek votes for AAP candidates. It will start from Delhi tomorrow. On April 27, she will hold a roadshow in East Delhi… pic.twitter.com/Nx8Z7mdqTF

मार्च में अब समाप्त हो चुकी दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आप सुप्रीमो की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने धीरे-धीरे आप के प्रचार अभियान में एक बड़ी भूमिका निभानी शुरू कर दी है, जो मुख्यमंत्री के जेल जाने के बाद प्रभावित हुई है।

#WATCH | Ranchi, Jharkhand: At a rally by INDIA alliance leaders, Delhi CM's wife Sunita Kejriwal says, "Arvind Kejriwal has no desire for power. He just wants to serve the nation. He wants to make the country no.1... Many people say that this is difficult. 'Jail ke taale… pic.twitter.com/2imFS0q5uc