Moscow Terror Attack: ISIS के आतंकी हमले से मॉस्को में बिछी लाशें, कॉन्सर्ट हॉल में भीषण गोलीबारी में 100 से ज्यादा लोग घायल

Moscow Terror Attack: रूस की राजधानी मॉस्को में बड़ा आतंकी हमला हुआ है जिसमें दर्जनों लोग मारे गए हैं। इस हमले में लगभगल 100 से अधिक लोग घायल है। मॉस्को स्थित कॉन्सर्ट हॉल में हुई इस गोलीबारी की पूरी जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट (आईएसआईएस) ने ली है। शुक्रवार (स्थानीय समय) पर हथियारबंद लोगों के एक समूह ने मॉस्को में क्रोकस सिटी हॉल कॉन्सर्ट स्थल पर धावा बोल दिया और भीड़ के बीच गोलियां चला दीं और विस्फोट कर दिया।

शुक्रवार को टेलीग्राम पर आईएसआईएस से संबद्ध समाचार एजेंसी अमाक द्वारा प्रकाशित एक संक्षिप्त बयान में आतंकवादी समूह ने हमले की जिम्मेदारी ली। हालाँकि, आईएसआईएस ने दावे के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया है।

कॉन्सर्ट हॉल में हमले के बाद वहां से भयावह वीडियो और फोटो सामने आए हैं जिसे देख सबका दिल दहल गया। फुटेज में दिखाई दे रहा कि क्रोकस सिटी हॉल कॉन्सर्ट स्थल में आग लगी हुई है और हवा में धुआं फैल रहा है। इसमें लोगों की भीड़ को एक साथ इकट्ठा होते, चिल्लाते और गद्दीदार सीटों के पीछे दुबकते हुए दिखाया गया क्योंकि विशाल हॉल में गोलियों की आवाजें गूंजने लगीं।

मॉस्को प्रशासन की ओर से बयान जारी कर बताया गया है कि हमलावरों के समूह ने ऑटोमेटिक गन से हमला किया और बम से हमला किया जिससे घटनास्थल में आग लग गई। इसके बाद हमलावर वहां से कार में बैठ कर भाग गए।

Islamic State, the militant group that once sought control over swathes of Iraq and Syria, claimed responsibility for the attack, reports Reuters quoting the group's Amaq agency https://t.co/M56izMRkHZ

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस्लामिक स्टेट के दावे की कुछ ही देर बाद अमेरिकी अधिकारियों ने भी पुष्टि की। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने निजी तौर पर रूसी अधिकारियों को हमले की ओर इशारा करने वाली खुफिया जानकारी से अवगत कराया था।

अधिकारियों के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका ने मार्च में खुफिया जानकारी एकत्र की थी कि इस्लामिक स्टेट-खुरासान, जिसे आईएसआईएस-के के नाम से जाना जाता है, अफगानिस्तान में स्थित समूह की शाखा, मास्को पर हमले की योजना बना रही थी। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा, "आईएसआईएस के सदस्य रूस में सक्रिय हैं।"

अमेरिकी आतंकवाद विरोधी अधिकारियों के अनुसार, अपेक्षाकृत शांत अवधि के बाद, इस्लामिक स्टेट अपने बाहरी हमलों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि 7 मार्च को संभावित हमले के बारे में सार्वजनिक रूप से चेतावनी देने के अलावा, उन्होंने निजी तौर पर रूसी अधिकारियों को आसन्न हमले की ओर इशारा करने वाली खुफिया जानकारी के बारे में बताया था। लेकिन, यह स्पष्ट नहीं है कि वाशिंगटन ने मॉस्को के अधिकारियों को सार्वजनिक चेतावनी से परे कितनी जानकारी दी।

#WATCH | On the attack at concert hall near Moscow, NSC Strategic Communications Coordinator John Kirby says, "...Can't speak much about the details of it...We're trying to get more information but really would refer to Russian authorities to speak to it. The images are just… pic.twitter.com/za77hWnG6Q